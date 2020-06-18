大陸新冠肺炎再添24例本土病例 餐飲業成重災區

大陸國家衛健委周四上午通報，6月17日全大陸新增確診病例28例，其中境外輸入病例4例（上海2例，陜西1例，甘肅1例），本土病例24例（北京21例，河北2例，天津1例）。

累計北京在這波疫情中，累計新增的確診者已經達到158人。

值得注意的是，根據天津方面通報，天津17日新增的1例本地新冠肺炎確診病例，為22歲男性，發病前14天無外出史，無疑似病例和確診病例接觸史。患者系康萊德（Conrad）酒店西餐廳幫廚人員。

西餐廳於5月6日復工後，患者自5月30日後一直從事洗碗工作，期間偶爾會負責清洗冷凍海鮮食材。

該名患者6月16日出現發燒伴咽乾，自測體溫38°C，隨後就前往醫院就診。17日其核酸檢測結果為陽性，經天津市專家組確診為天津本地新冠肺炎確診病例，分型為輕型。

北京市豐台區花鄉多名15日確診的新冠肺炎病例，也多從事餐飲相關工作，包括餐館廚師、配菜員、採購員、服務員等。

北京在截至17日確診的137例中，絕大多數都與新發地農產品市場從業人員、新發地市場購物人員有直接或間接關聯。

北京在17日下午召開的疫情防控記者會上也已宣布，要求所有餐飲企業暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚餐活動。

北京市與北京市各區市場監督管理局也對市場內蔬菜鮮肉等農產品的進貨渠道、餐飲店的消毒情況展開密集檢查。

北京市疾控中心副主任龐星火在17日記者會上表示，初步推斷，本次疫情是由人際傳播或物品環境汙染引發的感染。目前病例中，以普通型和輕型病例為主，占總病例數的95%。

龐星火說，「由於初期病例均與新發地市場存在密切關聯，再結合發病時間的流行曲線，由此推斷，疫情在早期即被發現，目前北京市疫情還處於上升期。」