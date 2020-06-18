90後生9娃視頻火了 又見「眼癌寶寶」推手？

近日，廣西河池市都安縣一對「90後夫婦生下9個娃」的短視頻，在網上引發關注。有眼尖網友發現，那位「主持人」十分面熟，原來他就是當年策畫「眼癌寶寶」媽媽抱娃跪行廣州街頭的始作俑者。很多人質疑，他這個網路推手的背後動機不純。

「90後夫婦生下9個娃」短視頻中，那位「主持人」的樣貌喚起許多人的回憶，原來他就是9年前在「天涯社區」策畫和炮製「眼癌寶寶」的媽媽，為獲得「廣州富家公子」2萬（人民幣，下同）捐款而抱娃跪行廣州街頭的始作俑者——石金泉。

紅星新聞報導，經多方打聽確認，「90後生下9娃」的原生視頻製作和傳播者，確實是石金泉，石金泉本人也證實消息。石金泉同時承認說，「視頻拍攝沒有全面核實，存在一些失實，比如1萬過路費的問題」。

九年前 策畫跪行事件

據報導，石金泉9年前在網路論壇「天涯社區」做版主時，曾導演和炮製一齣轟動全中國的熱點事件。彼時，一位名為謝三秀的母親，因寶寶患有眼癌，她在網上發帖求助效果不佳，石金泉就和謝三秀商量並策畫一齣熱點事件。

據廣州日報、信息時報等媒體報導，2011年3月，石金泉臨時註冊一個名為「廣州富家公子」的帳號，在謝三秀的求助信息後面跟貼留言稱，「你說你願意用你的生命去換孩子的健康，空口說大話，誰相信你？有本事在廣州街頭跪爬1000里，我馬上給你捐2萬人民幣。」

此後，「廣州富家公子」不斷口出狂言，「你要敢跪，我就敢捐！我有的是人民幣，就怕你沒那個膽量！」、「2萬對我來說，還不夠給我女朋友買一支口紅。」「廣州富家公子」還在網上稱，「你明天要是敢從廣州大道抱著你的小孩一直跪爬到體育中心，我立馬讓人當場給你捐錢。我說到做到！」

之後，謝三秀兌現街頭跪行的承諾，石金泉以爆料人的身分在現場拍攝並連繫媒體。

謝三秀事後在網上「痛斥」聲稱要捐贈2萬的「廣州富家公子」遲遲不出現兌現承諾，引發網路軒然大波，愛心捐款隨後迅速湧來，捐款金額超20萬。

隨後，網友和媒體質疑此事件為策畫出來的。一開始，謝三秀和石金泉都否認，最後真相被揭開後，他們承認跪行和網上「互懟」確實是策畫，但初心是「為了救孩子」。

此事件一度引發極大爭議，石金泉在「天涯社區」的版主一職也因此被免。

再拍娃 被疑目的不純

據報導，石金泉真名石方亮，1987年生於廣西藤縣，是廣西梧州金泉影業有限公司法定代表人。目前，在抖音上開設名為「石金水」的抖音號，其自我介紹是：攝影師，農村紀錄片創作者。抖音號擁有粉絲56.8萬。

9年後，石方亮再次以網路推手面貌出現，拍攝「90後生下9娃」紀錄片。有人質疑他背後目的為何？對此，石方亮稱，拍攝和傳播此事，目的是希望給世人一種警示，同時能為對當事人提供一些幫助，他並稱希望外界「客觀地去看問題」。

談到拍攝這個視頻的過程，石方亮表示，先前有網友發了一個信息給他，說都安縣保安鄉有對「90」夫妻生了9個孩子，他當時對這個線索特別感興趣。因為很多「90後」連對象都沒有，更別提結婚了。但這對「90」夫妻生了9個，是個比較特殊的個案。

但該網友提供的線索只知在保安鄉上鎮村，具體位置並不清楚。

報導指出，石方亮於是從（梧州）藤縣開車出發，到都安縣住一晚。第二天再去上鎮村打聽。因為語言不通，村民給我指了那個方向，就是韋國則在的那個村，但他不在弄鄧屯的安置地住，他住在山上耕地附近的木屋裡，走路要40分鐘，開車要2個小時。透過當地村醫的帶領，走過彎彎繞繞的山路才終於抵達。

起初，石方亮是想透過他的故事給世人警示，但沒想到視頻會火起來，也因此有媒體過度消費韋國則的家庭。

據報導，石方亮初次見到韋國則就送了很多牛奶、新衣服、童書、太陽能燈等。也因為此前的報導，大量媒體湧向韋國則家，他的安置房門口，擺滿了招待記者的小板凳。

韋國則事後發短信給石方亮，抱怨有很多人來找他，給他帶來很大的困擾。石方亮只能抱歉地說，「我們原意不是這樣子的，我們只是想幫助你，畢竟這麼多孩子。」

有人質疑石方亮的目的真不是消費韋國則嗎？石方亮稱，自己的目的是幫想助他，火起來以後引發的巨大關注，超出他的控制和想像，絕不是他的初心。

又出手 被揭內容失實

報導說，「90後生了9個娃」火起來以後，有人指出拍攝中存在一些失實內容。

石方亮解釋，有些內容是韋國則說的，但有的事情韋國本身也不大了解，而他沒有進一步求證就發出來了，確實有些不符合實際情況。「比如過路費等問題，韋國則說弄鄧的隊長要收他1萬才讓他過路。因為韋國則和隊長之間的溝通可能存在一些誤解，實際上是不收錢的。」

因為石方亮本身是做影視、開公司的，還曾策畫「眼癌寶寶的媽媽跪行廣州街頭求助」，因此遭外界質疑拍攝「90後生了9個娃」的動機。報導指出，石方亮稱，他們是正常拍攝，沒有人懷疑他的動機。沒有人去追究以前的事，畢竟那是9年前的事了。

談爭議 現在不再想紅

「現在我不想提以前的事情，因為每個人都有過去。不能拿過去的我來判斷現在的我。我真不想提以前的東西，因為過去的『黑點』很多人是難以理解的。再提的話，別人會否定現在的我，哪怕我現在做得再好。」他說。

石方亮並強調：以前也好，現在也好，他都是善意的。他以前初心也是為了幫助那個母親，現在也一樣，也是為了幫助別人。

至於被質疑自己是搞策畫出身，而且9年前的事情，別人還是會把9年後的他所做的事和9年前連在一起。石方亮稱，他只希望這些人能客觀地去看問題，片面、枉下定義會有錯誤的判斷。

報導說，石方亮又被問到，9年前那個策畫，對他影響大嗎？後來他都幹什麼去了？

石方亮表示，該事件除了當時有些影響外，後來他也漸漸有了自己的生活了。「這麼多年過去了，都9年了！再提這個事，我感覺沒有意義，對吧？」。而消失的這9年來，他過著怎樣的生活？石方亮只稱自己不想透露，因為「我有自己的生活。」

據報導，石方亮還被問到，9年前那場風波給他帶來什麼教訓嗎？石方亮表示，過去的他做事方式欠妥當，他強調現在的自己不會像過去那樣拚命地想紅，「我認為求穩最重要，善良，往好的方向去發展，這是我想要。」他拿韋國則這個事舉例，他說，「過去，我會因為火而很開心，但現在，我憂心忡忡，擔心給他帶來壓力。」