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黃埔軍校96歲 黃埔日刊首發

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州黃埔軍校舊址紀念館16日開展系列主題活動，舉辦「黃埔軍校建校96周年暨中國人民抗日戰爭勝利75周年書畫展」開幕式、「黃埔日刊」資料彙編首發儀式和「種下希望不忘初心—中山紀念林」植樹。

中新社報導，該書畫展由廣東省黃埔軍校同學會、廣東革命歷史博物館、廣州市十九路軍淞滬抗日陣亡將士陵園管理中心、香港黃埔軍校後代親友聯誼會聯合主辦，廣東省兩岸和平發展促進會、清心閣和澳門辛亥．黃埔協進會協辦。

書畫展以黃埔軍校、抗戰為主題，通過30幅優秀書畫作品，向觀眾展示黃埔先輩的英雄偉績和中國人民抗日戰爭的歷史。展覽展期為6月16日至7月16日，面向公眾免費開放。

書畫展作品主要面向黃埔同學、親屬後人及愛好者徵集，入選作品作者包括黃埔18期畢業生、軍校同學會會長林上元，黃埔教官衛立煌之孫衛智。

同時，在黃埔軍校建校96周年，「黃埔日刊」資料彙編的首發，為研究黃埔軍校史獻上一份大禮。20多年來，廣東革命歷史博物館經多方徵集，共覓得「黃埔日刊」（原件）共83期，在中國大陸首屈一指。原件經文物專家核定「極其珍貴，價值極高」，被確定為大陸國家二級文物，成為研究黃埔軍校史不可多得的資料。

抗日戰爭 廣東 文物

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