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深中通道埋管 對接西人工島

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
深中通道沉管隧道首節沉管昨實現與西人工島暗埋段對接，圖為運輸E1管節的「一航津安1」沉管浮運安裝一體船抵達沉放安裝區域，開始管節沉放對接工作。（中新社）
深中通道沉管隧道首節沉管昨實現與西人工島暗埋段對接，圖為運輸E1管節的「一航津安1」沉管浮運安裝一體船抵達沉放安裝區域，開始管節沉放對接工作。（中新社）

6月17日11時45分，歷經約34個小時的出塢、浮運、繫泊、安裝，深中通道沉管隧道首節沉管實現與西人工島暗埋段對接。這標誌著深中通道項目關鍵線路的核心控制性工程取得進展。

中新社報導，深中通道是粵港澳大灣區重要過江通道。項目全長約24公里，預計2024年建成通車。建成後，將推進粵港澳大灣區東西兩岸產業互聯互通以及各類要素的高效配置，推進大灣區城市群融合發展。

深中通道沉管隧道長約6.8公里，由32個管節「搭積木」般連接而成，每個管節的尺寸為165×46×10.6公尺，其斷面寬度達46至55.46公尺，比港珠澳大橋雙向六車道鋼筋混凝土沉管隧道斷面要寬9至18.5公尺，是世界上最長、最寬的鋼殼混凝土沉管隧道。深中通道首個管節（E1）尺寸為123.8×46×10.6公尺，重達約6萬噸，排水量如同一艘中型航空母艦。

6月16日2時，在一航津安1沉管浮運安裝一體船的提帶下，E1管節進入伶仃洋外海等待區。22時30分，在6.5個小時的繫泊、準備後，E1管節開始沉放對接工作。

廣東省公路建設有限公司總經理陳偉樂指出，深中通道沉管隧道比港珠澳大橋雙向六車道鋼筋混凝土沉管隧道斷面還要寬，單孔跨度超過18公尺，沉放最大水深達到40公尺，沉管結構的受力複雜，是目前世界上最寬的海底沉管隧道。

17日10時，隨著一體船對E1管節下放和水平絞移，首節沉管成功著床於基底，完成沉放作業。管節沉放著床後，拉合作業啟動，通過其液壓裝置使管節E1與西人工島隧道暗埋段首次對接。對接完成後，潛水員進行水下實際探摸，測量人員開展貫通測量。當天11時45分，深中通道首節沉管成功完成對接。

港珠澳大橋 人工島 車道

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