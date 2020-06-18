大陸發電量 6月更快速增長

大陸國家電網公司17日披露，大陸全國發電量繼5月增速明顯回升後，6月正以更快速度增長。6月上旬大陸全國全口徑發電量同比增長約9.1%。

新華社報導，大陸國網能源研究院副總經濟師單葆國說，「電量作為『風向標』，反映了經濟和社會運行加速回歸正常，另外6月來大部分地區氣溫偏高也拉動了用電增長。」

從調度發受電量看，6月上旬，大陸國家電網經營範圍有11個省級電網增速高於10%，主要分布在華東、華中和西南地區。其中，河南、安徽、甘肅、江蘇調度發受電量同比分別增長18.6%、16.1%、14%和12.4%。

「從江蘇的情況看，信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量持續『快跑』。隨著產業鏈整體恢復，採礦業、食品加工業、有色金屬冶煉加工、專用設備製造、儀器儀表製造等行業用電量增速均較快增長。」大陸國網江蘇電力營銷部主任李瑤虹說。

「工業逐漸復甦和農業夏收是近期用電量提升的重要因素。6月上旬徐州地區用電量近10.6億千瓦時，同比（與去年同期相比）增長15.4%。代表性企業徐工集團5月用電量增長近30%。」大陸國網徐州供電公司發展策劃部主任王一清表示。

5月，大陸國家電網經營區全社會用電量同比增長3.4%，增速超過去年同期水平；同時，申請新增容量同比增速轉正，達到10.2%，其中大工業申請新增容量同比增長10.7%。

「用電量反映當下經濟發展狀態，報裝容量能夠反映未來一段時間內的發展趨勢。從5、6月情況看，隨著挖掘釋放內需潛力和援企穩企等一系列政策舉措落地生效，主要經濟指標有望持續改善。」單葆國說。