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高分九號03星 飛入預定軌道
6月17日15時19分，中國大陸在酒泉衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將高分九號03星送入預定軌道，發射過程順利。
據新華社報導，這次任務還搭載發射了皮星三號A星、和德五號衛星。
高分九號03星是一顆光學遙感衛星，地面像元分辨率最高可達亞米級，主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域，可為「一帶一路」建設等提供信息保障。
搭載發射的皮星三號A星由浙江大學研製，主要對多模式測控應答機、星載綜合電子系統等皮納衛星技術進行在軌試驗；和德五號衛星由北京和德宇航技術有限公司研製，可在軌開展全球船舶航行狀態採集、全球航班飛行狀態採集和全球物聯網信息採集。
這次任務是長征系列運載火箭的第335次飛行。
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