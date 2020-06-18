高分九號03星 飛入預定軌道

香港新冠肺炎疫情逐漸緩和，昨日再次錄得零確診，港府宣布進一步放寬限聚令措施，新措施於19日午夜零時起生效，為期14天至7月2日，包括在公眾地方進行群組聚集的人數上限由8人放寬至50人，現時食肆內每設人數限制亦撤銷。

2020-06-17 14:28