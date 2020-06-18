西藏春季氣溫、雨量顯著上升

西藏自治區氣候中心近日發布的「2020年西藏春季氣候公報」顯示，1981年到2020年，西藏春季（3月至5月）平均氣溫呈顯著上升趨勢，降水量也呈顯著增多趨勢。

新華社報導，通過對1981-2020年氣候資料的統計分析得出，40年間西藏春季平均氣溫每10年升高0.28℃，降水量平均每10年增加5.2毫米，日照時數平均每10年減少6.8小時。

該公報還顯示，今年春季西藏平均氣溫4.2℃，較常年偏低0.5℃，是近19年來春季平均氣溫最低的年份；平均降水量100.7毫米，較常年偏多26.7毫米，是近10年來平均降水量最多的年份；平均日照時數728小時，較常年偏多10小時，是近8年來平均日照時數唯一偏多的年份。

西藏自治區氣候中心氣候監測與評估室首席專家卓瑪說：「季內自治區多地出現頻繁的降水降溫天氣過程，是造成今年春季氣溫相對偏低的主要原因，但從氣候趨勢上看，今年春季氣溫偏低屬個例現象，西藏春季平均氣溫仍然處於顯著上升狀態。」