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離婚已13年 男不滿前妻有新歡發狠鎚殺、碎屍丟井

世界日報 / 中國新聞組／北京17日電
江蘇南京一名男子，發現離婚13年的前妻有新戀情，竟懷恨在心，用鐵鎚打對方頭部，再以菜刀分屍裝袋後，丟入廢井。示意圖／ingimage
江蘇南京一名男子，發現離婚13年的前妻有新戀情，竟懷恨在心，用鐵鎚打對方頭部，再以菜刀分屍裝袋後，丟入廢井。示意圖／ingimage

江蘇南京一名男子，發現離婚13年的前妻有新戀情，竟懷恨在心，用鐵鎚打對方頭部，再以菜刀分屍裝袋後，丟入廢井。南京市中級人民法院日前審理此案，檢方以故意殺人罪為由，對男子提起公訴，建議判處死刑；因案情重大，此案並未當庭宣判。

香港01報導，52歲的金姓男子與耿姓死者育有一女，兩人2006年8月協議離婚，但因女兒的緣故，兩人雖未復合，但再次同居。金男認為，兩人還算是夫妻。

後來耿女搬到外面租房，2019年時，金男發現耿女有新戀情，竟懷恨在心，偷配她租屋處鑰匙；同年7月13日凌晨，金男帶著鎚子來到耿女的家，兩人見面後發生爭執，竟用鎚子擊打耿女頭部，直至對方死亡後逃回家。

據報導，金男犯案後隔日凌晨再度回到在現場，將耿女的屍體拖到廁所，用鋸和菜刀肢解，裝進兩個袋內，之後帶著往他母親生前所住的舊屋，把屍體扔進庭院的井內。

兩個月後，因聯繫不到耿女，兩人的女兒和耿女的弟弟報警。警方到耿女租屋處發現血跡，調查後將金男拘捕。金男坦承犯案，並說出棄屍地點。他表示，本來沒有想殺人，只是想「嚇唬嚇唬她」；帶鎚子去是怕租屋裡還有其他人，又因擔心屍體在屋裡發臭，才分屍棄置。

屍體 殺人

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