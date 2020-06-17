快訊

6月22日起短期商務人士入境 這些國家可縮短居家檢疫

第一批返台境外生國別出爐！排除陸生但含港澳生

港再鬆綁 限聚50人至7月2日 食肆可坐滿

世界日報 / 香港新聞組／香港17日電
香港16日宣布放寬「限聚令」等防疫規管措施，19日起公眾場所聚集上限放寬至50人，餐廳同枱人數不設上限。圖為金鐘一餐廳食客眾多。（中通社）
香港16日宣布放寬「限聚令」等防疫規管措施，19日起公眾場所聚集上限放寬至50人，餐廳同枱人數不設上限。圖為金鐘一餐廳食客眾多。（中通社）

香港新冠肺炎疫情逐漸緩和，昨日再次錄得零確診，港府宣布進一步放寬限聚令措施，新措施於19日午夜零時起生效，為期14天至7月2日，包括在公眾地方進行群組聚集的人數上限由8人放寬至50人，現時食肆內每設人數限制亦撤銷。

文匯報報導，陳肇始昨日表示，新措施於19日起生效，為期14日，包括在公眾地方進行群組聚集的人數上限，會由現時的8人放寬至50人；食肆內舉行的群組聚集如宴會及婚宴等，將不再設人數限制，每最多可坐8人的限制亦撤銷，酒吧、夜店等場所的每人數仍有限制，但由4人增至8人；以及容許處所恢復現場表演或跳舞等。

據報導，她強調，雖然措施放寬，但有關處所仍需遵守一系列防疫規定和限制，如食肆內餐桌仍需相隔1.5米或設有某種形式的隔板分隔等。至於蒸氣浴等高風險設施則仍須繼續暫停開放。

至於為何重開海洋公園及舉辦書展又不受50人聚集所限？陳肇始解釋，海洋公園及書展均是在公眾娛樂場所牌照下作出放寬，它們均有主辦單位，以確保法例下的防疫規例可持續執行。至於大型群組聚集則仍有公共生風險，未能完全放寬。

父親節救市強心針

報導稱，香港餐飲聯業協會會長黃家和對新措施表示歡迎，認為食肆在宴會及婚宴的生意額將會復甦，新措施也為21日周日的父親節市道打下一支強心針，「近期社會氣氛有改善，市民壓抑已久的消費意欲亦有所回升，父親節訂座情況早前已不錯，相信在每人數限制取消後，訂座將更理想。」

報導說，彩福企業創辦人及行政總裁何惠雄表示，自新措施公布後，已有之前為父親節當日訂座的客人，由訂8人改訂12人，也多了客人致電查詢及訂座，寄望婚宴等業務也可盡快回復正常。

限聚鬆綁橫跨71遊行

另據明報報導，防疫措施19日起放寬，生效至7月2日，即橫跨7月1日遊行，陳肇始多次強調無政治考慮，但民陣批評港府多次藉限聚令禁示威，「司馬昭之心路人皆知」。至於7月1日遊行何去何從，要稍後公布。有醫生認為室外的傳播風險比室內低，室外限聚措施應全面撤銷。

父親節 香港 海洋公園

延伸閱讀

防疫產品需求旺 盛群第2季營收可望超預期

硬起來！紐西蘭零確診破功 軍方接管邊境防疫

行政院：蘇貞昌已批准陳其邁辭呈 感謝防疫政策貢獻

南非青年節遊行 時隔44年前輩嘆今不如昔

相關新聞

湖南炎帝文創賽 徵集3類作品

為進一步推動湘台經貿文化融合發展，湖南省舉行中華炎帝神農文化創新創意大賽。昨天上午，在長沙舉行的新聞發布會宣布，大賽以「...

福廈高鐵 奎坑隧道貫通

新建福廈高鐵奎坑隧道貫通，是新建福廈鐵路復工復產以來首個貫通的雙線隧道。

杭州亞運 彩繪機亮相

首架杭州亞運會彩繪飛機亮相杭州蕭山國際機場，機身採用三段式設計，前半部分採用杭州亞運會會徽「潮湧」核心元素之一的「錢江潮...

港再鬆綁 限聚50人至7月2日 食肆可坐滿

香港新冠肺炎疫情逐漸緩和，昨日再次錄得零確診，港府宣布進一步放寬限聚令措施，新措施於19日午夜零時起生效，為期14天至7月2日，包括在公眾地方進行群組聚集的人數上限由8人放寬至50人，現時食肆內每設人數限制亦撤銷。

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

上海市公安局特警總隊17日舉辦「狙擊之王」賽事，選手是來自總隊狙擊女警賀際評，以及分局狙擊槍比武的前三名王貞偉、瞿向東、...

從打箭爐到情歌城 嶄新康定崛起

初夏的大渡河沿岸，紅彤彤的櫻桃像一串串紅寶石點綴著風景。當地人告訴記者，這些櫻桃名叫「康定櫻桃」，他們希望這些櫻桃像「康...

豪宅一人崗亭、夜不閉戶 何享健「驚魂」12小時

78歲的美的集團創辦人何享健14日遭人入屋挾持，五名涉案嫌犯15日被抓。何享健驚魂12小時的背後，竟是何家豪宅完全不設防。

5月8100人次訪港 年減99.9%

香港旅發局15日公布數據顯示，受新型冠狀病毒疫情影響，5月訪港旅客約8100多人次，年跌99.9%；今年首五個月合計約有350萬人次訪港，按年下跌約88.2%。旅發局主席彭耀佳指出，訪港旅客仍然維持極低水平，復甦旅遊業的整體策略將由本地做起，鼓勵香港人在香港旅遊。

香港幼稚園小學復課 特首呼籲譴責罷課公投

香港幼稚園和小學昨天復課，特首林鄭月娥發文批評政治入侵校園，呼籲譴責罷課公投。

動物森友會後…超級瑪利歐創作家2也遭中國封殺

繼「集合啦！動物森友會」遭中國封殺後，「超級瑪利歐創作家2」（Super Mario Maker 2）也因遊戲中有涉及惡整中國的文字與畫面而遭中國大各商城平台下架。

作文被批缺「正能量」 小學生墜樓亡

江蘇一名小學五年級的女學生，在作文課後跑出教室翻越欄桿墜樓身亡。學生家長質疑，老師批評學生作文未傳遞正能量或許與墜亡有關，引發網路對「正能量」教育的討論。

涉猥褻女童 新城控股前董座被起訴

新城控股前董事長王振華去年7月涉嫌猥褻一名女童，上海市普陀區檢察院近日向普陀區法院提起公訴，近期開庭審理。

熱門新聞

中印邊境衝突印軍3死 環時總編胡錫進：中方也有傷亡

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

李克強6億人月入千元人民幣說 官方首證實

騰訊傳收購愛奇藝 拓影音版圖

爭取國際支持 港示威者改變策略

香港民調：「中國人」身份認同感降至新低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。