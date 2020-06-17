港再鬆綁 限聚50人至7月2日 食肆可坐滿

香港新冠肺炎疫情逐漸緩和，昨日再次錄得零確診，港府宣布進一步放寬限聚令措施，新措施於19日午夜零時起生效，為期14天至7月2日，包括在公眾地方進行群組聚集的人數上限由8人放寬至50人，現時食肆內每設人數限制亦撤銷。

文匯報報導，陳肇始昨日表示，新措施於19日起生效，為期14日，包括在公眾地方進行群組聚集的人數上限，會由現時的8人放寬至50人；食肆內舉行的群組聚集如宴會及婚宴等，將不再設人數限制，每最多可坐8人的限制亦撤銷，酒吧、夜店等場所的每人數仍有限制，但由4人增至8人；以及容許處所恢復現場表演或跳舞等。

據報導，她強調，雖然措施放寬，但有關處所仍需遵守一系列防疫規定和限制，如食肆內餐桌仍需相隔1.5米或設有某種形式的隔板分隔等。至於蒸氣浴等高風險設施則仍須繼續暫停開放。

至於為何重開海洋公園及舉辦書展又不受50人聚集所限？陳肇始解釋，海洋公園及書展均是在公眾娛樂場所牌照下作出放寬，它們均有主辦單位，以確保法例下的防疫規例可持續執行。至於大型群組聚集則仍有公共生風險，未能完全放寬。

父親節救市強心針

報導稱，香港餐飲聯業協會會長黃家和對新措施表示歡迎，認為食肆在宴會及婚宴的生意額將會復甦，新措施也為21日周日的父親節市道打下一支強心針，「近期社會氣氛有改善，市民壓抑已久的消費意欲亦有所回升，父親節訂座情況早前已不錯，相信在每人數限制取消後，訂座將更理想。」

報導說，彩福企業創辦人及行政總裁何惠雄表示，自新措施公布後，已有之前為父親節當日訂座的客人，由訂8人改訂12人，也多了客人致電查詢及訂座，寄望婚宴等業務也可盡快回復正常。

限聚鬆綁橫跨71遊行

另據明報報導，防疫措施19日起放寬，生效至7月2日，即橫跨7月1日遊行，陳肇始多次強調無政治考慮，但民陣批評港府多次藉限聚令禁示威，「司馬昭之心路人皆知」。至於7月1日遊行何去何從，要稍後公布。有醫生認為室外的傳播風險比室內低，室外限聚措施應全面撤銷。