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大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
上海市公安局特警總隊17日舉辦「狙擊之王」賽事，1995年出生的「警花」賀際評，73秒，百米之外三槍全中。（取自澎湃新聞）
上海市公安局特警總隊17日舉辦「狙擊之王」賽事，1995年出生的「警花」賀際評，73秒，百米之外三槍全中。（取自澎湃新聞）

上海公安局特警總隊17日舉辦「狙擊之王」賽事，選手是來自總隊狙擊女警賀際評，以及分局狙擊槍比武的前三名王貞偉、瞿向東、劉棟。其中，1995年出生的「警花」賀際評，是「狙擊之王」，73秒，百米之外三槍全中。

據澎湃新聞報導，比賽規則是兩名選手在指定區域折返後領取子彈，每次取一發，奔跑到達射擊區域後，精準射擊60公尺、7公尺、80公尺三個距離的靶位上的球，每個球直徑不超過10公分，色彩不同，總共可用五發子彈，用最短時間擊中三個目標的選手獲勝。本次決賽共三組，六名選手參賽。

賀際評平日休閒逛街、看書、插花，文藝少女十足。但工作時卻是另一帥勁模樣，是一名女特警，日常訓練中，擒拿術、格鬥、射擊樣樣來。

上海市公安局特警總隊17日舉辦「狙擊之王」賽事。（取自澎湃新聞）
上海市公安局特警總隊17日舉辦「狙擊之王」賽事。（取自澎湃新聞）

公安 上海

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