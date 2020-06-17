大陸新冠肺炎單日新增44例 北京疫情蔓延至浙江

大陸國家衛健委網站17日通報，中國大陸6月16日0至24時報告新增確診病例44例，其中境外輸入病例11例（甘肅10例，四川1例），本土病例33例（北京31例，河北1例，浙江1例）；新增疑似病例3例，均為本土病例，且均在北京。

其中，浙江16日新增的確診者與北京這波疫情有關。

根據浙江通報，浙江16日新增確診病例為一名36歲男子，戶籍台州溫嶺，長期在北京新發地批發市場經商。日前從北京返回溫嶺後，因發燒、頭暈、咳痰及胸悶等症狀前往醫院就診。

該名男子16日核酸檢測結果為新冠病毒陽性。結合患者流行病學史、臨床表現和實驗室檢測結果，經專家會診後，確診為新型冠狀病毒肺炎病例。

河北省衛健委網站17日通報，河北16日新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1例，系雄安新區安新縣無症狀感染者轉確診。河北省衛健委未進一步說明這名新增確診者是否與北京這波疫情有關，但河北省15日新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例4例，全與北京有關聯。

另，遼寧、四川日前傳出的新增確診者，也都起因於北京這波疫情，這也導致大陸各地對來自北京的人員高度警惕。

上海16日就宣布，所有來自或途經大陸國內疫情中高風險地區的人員，應在抵達上海後的12小時內向所在社區居村委和單位（或所住賓館）報告。

此外，上海還將對所有來自或途經大陸國內疫情高風險地區人員，一律實施14天集中隔離健康觀察、2次新冠病毒核酸檢測；對所有來自或途經疫情中風險地區人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理、2次新冠病毒核酸檢測。

上海前述措施主要就是針對北京這波疫情。

早前疫情一度嚴峻的黑龍江省也宣布，對5月30日以來，曾到過北京新發地、京深海鮮、順鑫石門、懷柔萬星、平谷東寺渠、朝陽松榆東裏等批發市場，以及北京市中、高風險地區抵返黑龍江省人員進行全面排查。

黑龍江並要求，對5月30日以來，所有從北京或經由北京（停留12小時以上）抵返黑龍江省的人員實施隔離管控措施。對有北京新發地等批發市場和中、高風險地區旅居史、接觸史者，更將實施「14天集中隔離醫學觀察+7天居家隔離醫學觀察+4次核酸檢測+1次血清抗體檢測」的嚴密管控措施。