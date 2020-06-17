從打箭爐到情歌城 嶄新康定崛起

初夏的大渡河沿岸，紅彤彤的櫻桃像一串串紅寶石點綴著風景。當地人告訴記者，這些櫻桃名叫「康定櫻桃」，他們希望這些櫻桃像「康定情歌」一樣，也能在全世界享有名氣。

新華社報導，四川甘孜藏族自治州康定市地處青藏高原到雲貴高原和四川盆地過渡地帶，歷史悠久，史稱「打箭爐」。據清朝康熙皇帝所寫的「御制瀘定橋碑記」：「打箭爐未詳所始，蜀人傳漢諸葛武鄉侯亮鑄軍器於此，故名。」

諸葛亮是否在此鑄造兵器不得而知，但作為歷史上川滇青藏四省區及周邊地區重要的物資集散地，康定自古名揚中國西南，後來一首「康定情歌」又給了它新的世界「名片」。

「康定情歌」又名「跑馬溜溜的山上」，這首歌背後流傳的種種故事為人津津樂道。有老康定人表示，「康定情歌」的曲調起源於今天康定城二道橋附近傳唱的「溜溜調」，那是過去康定小孩都要學的曲子。還有老康定人說，相傳當年在康定城有一位賣松光的藏族姑娘，長得非常漂亮，大家都叫她「松光西施」。每天早上她上街賣松光時，不少康定人都要打開窗探出頭，只為一睹她的芳容，而「康定情歌」就是為她而唱。

當時，康定城不僅有「松光西施」，還有「豆腐西施」「沿河西施」「背水西施」「搬運西施」等十幾位有名的「西施」。康定人這樣叫她們，不僅只是因為她們容貌姣好，還因為她們品德優良、淳樸善良。

有康定人戲稱，無法用一個標準界定的小城，就是康定。這裡有絳紅色與白色為主色調的藏式建築，也有清真寺和天主教堂。這裡有數不清的咖啡館和小酒館，也有藏式餐吧和比比皆是的以「情歌」為名的商鋪。夜幕降臨，跑馬山上星光點點。大街小巷，小酒館裡飄來駐唱歌手們一首首原創情歌。

一位老康定人說，康定的清晨是被各式早餐的香氣「叫醒」的。慵懶的周末，人們起床後買上兩個鍋盔，坐到小店裡點上一份川北涼粉和酥油茶，在與鄰人的愜意聊天中，早餐往往能吃到一小時以上。「這些食物在別的地方也有，但當你放在一起吃時，康定就到了。」

這樣的交融多元淵源甚久。20世紀40年代，康定曾是比肩武漢、上海的全國重要商埠，藏漢兩地貨物交流的重要集散地。康定的繁華起源於「茶馬互市」，這是中國歷史上漢藏民族間一種傳統的以茶易馬或以馬換茶的商業貿易往來，起始於唐宋，興盛於晚清。

這些年來，隨著川藏線成為「最美景觀大道」，川藏線上的康定城吸引了無數遊客的目光，旅遊業的繁榮給城市面貌帶來極大改變。寬敞的道路代替了曾經的青石板小路，市中心建起了棟棟高樓，一座嶄新的康定新城正在城南崛起。