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湖南炎帝文創賽 徵集3類作品

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－長沙報導
中華炎帝神農文化創新創意大賽新聞發布會，昨在湖南長沙舉行。圖／本報長沙傳真
中華炎帝神農文化創新創意大賽新聞發布會，昨在湖南長沙舉行。圖／本報長沙傳真

為進一步推動湘台經貿文化融合發展，湖南省舉行中華炎帝神農文化創新創意大賽。昨天上午，在長沙舉行的新聞發布會宣布，大賽以「崇敬中華始祖弘揚炎帝文化」為主題，設炎帝神農文化祭典LOGO類、IP 形象傳播設計類、產品設計類三大徵集類別，圍繞炎帝神農文化的精神內核和外延內容進行創作，旨在打造炎帝神農文化IP形象、開發創意產品、助推兩岸文化交流和台青創業，結合炎陵全域旅遊發展推介，塑造炎帝神農文化品牌。

本屆賽事自6月啟動，到11月結束，分為徵集期、評選期、展示期和轉化期四個階段。大賽作品徵集時間為6月至10月，歡迎海外華僑華人和兩岸院校設計專業教師和學生，創意設計機構的創意設計專業人員，從事文創產品開發、生產的專業機構，對文創產品開發、IP 原創開發有志趣的社會各界人士和媒體從業人員參加。評審時間為11月，包括初評、複評和終評。為確保大賽公平公正，評審各環節將邀請公證機構全程參與，頒獎典禮暨成果展將於11月舉行。

大賽立意深遠，著眼產業化，面向全球炎黃子孫進行創意徵集，影響力輻射全球，有效傳播炎帝神農文化。同時，大賽將搭建湘台兩地文化交流新平台，啟動兩地本土文化創意新生力量；著重創意與轉化雙重目標，借力大賽成果，打造海峽兩岸炎帝神農文化創意品牌運營體系，共同推出「這湘有禮之同始祖，一家親」產品系列，依託「這湘有禮」文創雲平台，配套相關政策支持及品牌專營模式，助推大賽成果持續轉化，打造優質炎帝神農文化伴手禮，開創炎陵文旅產業發展新局面。

本屆賽事由中華炎帝神農文化創新創意大賽組委會主辦，湖南文化創意公司執行，湖南省炎帝陵基金會、中國工業設計協會、中央美術學院城市設計院、湖南省動漫遊戲協會、台灣中華神農大帝協進會、亞太文化創意產業協會、台灣包裝設計協會、華僑大學支持協辦。

文創

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