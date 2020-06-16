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作文被批缺「正能量」 小學生墜樓亡

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

江蘇一名小學五年級的女學生，在作文課後跑出教室翻越欄桿墜樓身亡。學生家長質疑，老師批評學生作文未傳遞正能量或許與墜亡有關，引發網路對「正能量」教育的討論。

BBC中文網報導，江蘇常州河濱小學學生繆可馨「三打白骨精」讀後感中寫道：「不要被表面的樣子，虛情假意偽善的一面所蒙騙。在如今的社會裏，有人表面看著善良，可內心確是陰暗的。他們會利用各種各樣的卑鄙手段和陰謀詭計，來達到自己不可告人的目的。」

繆可馨母親稱作文被老師畫滿了紅色筆跡，老師還批註了「傳遞正能量」。繆母認為這篇作文對繆可馨打擊很大，而且以前這名老師也打罵過孩子，懷疑孩子墜樓與老師教育不當有關。

但官方的調查則指出，聯合調查組走訪班級學生45名、學校老師3名，未發現當天課堂中存在辱罵、毆打學生情況。公安部門通過現場勘查、查看監控錄像和走訪調查等工作，排除他殺。另外，涉案老師則說明，課堂上說話語氣平和，沒有批評打罵。她第二次批繆可馨作文時建議：「可以圍繞孫悟空打白骨精時，一次不成又打一次，再打一次，像這種堅持不懈的精神等方面，去談談感受。」

另外，老師批改作文強調的「正能量」則引發熱烈討論，有網友認為，中國社會不斷宣揚的「正能量」意即只能「說好話唱讚歌」。「只能說好話只能按著一條道路走才是正能量，說真話大膽發表自己對社會的看法就不是正能量了。」「一旦『正能量』從一個大眾心理學術語轉化為一個政治性的大眾意識形態術語之後，原本那種對困難、問題、不足的承認、反思和理性認知，卻變成了一種單純的對社會現實中所謂積極向上、陽光和正面的事物的單向度的讚頌，彷佛這個世界不再有任何的不足和缺憾。一個原本既有正面也有負面的多維世界，被置換為一個只需讚美而無需批評和反思的單維的美好新世界。」

公安

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