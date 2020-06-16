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動物森友會後…超級瑪利歐創作家2也遭中國封殺

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

繼「集合啦！動物森友會」遭中國封殺後，「超級瑪利歐創作家2」（Super Mario Maker 2）也因遊戲中有涉及惡整中國的文字與畫面而遭中國大各商城平台下架。

綜合媒體報導，「超級瑪利歐創作家2」是任天堂Switch的熱門遊戲，主打遊戲自由度，玩家可自行打造獨一無二的遊戲關卡，展現各種想像力與創意，「作品」除可上傳與世界各地玩家分享，也可同時挑戰其他玩家設計的各類創意關卡。

「超級瑪利歐創作家2」的「自由」設計，讓對中國不滿的玩家藉機此惡整北京，於是遊戲中的玩家自製內容相繼出現了「牆國聖上」、「習煬帝」、「朱明錦衣衛，大清文字獄，不及振梁家貴族禁評」等具有明顯針對性、政治諷刺意味極濃的字眼畫面，在遭網友舉報曝光後，遭中國大各商城平台下架。

據了解，「超級瑪利歐創作家2」自6月13日晚上起，在中國商城平台全面下架。目前在淘寶、京東等知名網購平台，均已搜尋不到「超級瑪利歐創作家2」實體遊戲光碟的銷售資訊。

北京

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