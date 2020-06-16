曾為「獵狐行動」小組長 陸公安部副部長孟慶豐離任

大陸國務院發布任免國家工作人員名單，其中大陸公安部副部長孟慶豐確定離任。孟慶豐是排名第七的副部長，他以兩個身分為人所知，一為「股市救火隊長」，另一個身分是「獵狐行動」小組組長。

據港媒香港01報導，今日上午大陸公安部官網即顯示，孟慶豐的名字與簡歷已從「領導信息」一欄撤下，預示他將離任該職。下午，國務院發布任免的國家工作人員名單，其中確定了免去孟慶豐的公安部副部長職務。

孟慶豐現年63歲，他曾長期在浙江省公安機關工作，與大陸國家主席習近平在浙江主政時間有所重疊。孟慶豐在2005年至2009年出任浙江省公安廳副廳長，2009年3月調任公安部，任公安部經濟犯罪偵查局局長。

2014年10月，孟慶豐以公安部黨委委員身份亮相，2014年11月前後任公安部部長助理；2015年6月，他被任命為公安部副部長。據悉，他在公安部的領導架構中是排名第7的副部長。

報導指出，在擔任公安部副部長時，孟慶豐有「兩個身份」為人所熟知。首先是「股市救火隊長」，他在2015年股市大跌時，曾帶隊赴證監會，會同證監會排查惡意賣空股票與股指的線索，中國A股之後止跌反升。

另一個身份是「獵狐行動」小組組長。「獵狐行動」是中國大陸緝捕在逃的境外經濟犯罪嫌疑人專項行動代號，在2014年7月啟動。2015年，「獵狐行動」共從66個國家和地區抓獲各類外逃人員857名，以及抓獲「百名紅通」人員18名等。