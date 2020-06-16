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數千港人悼反送中墜樓黃衣人

世界日報 / 香港新聞組／香港16日電

大批市民昨天傍晚穿黑衣、掛白絲帶前往太古廣場，悼念一年前墜樓男子梁凌杰。人龍從太古廣場門外，延伸至香港公園體育館及纜車站一帶，估計有數千人排隊，至晚上近11時仍未消散。

網民也在屯門站屯門公園入口發起悼念會，將設壇供市民獻花致意，約200名黑衣人士到場獻花悼念，天水圍銀座廣場也有悼念活動。

明報報導，有人排隊逾2.5小時，只為獻一束花，代表梁的黃色雨衣再被掛起，一年前的花海再現太古廣場外。至晚上近11時仍有人排隊獻花，花束堆積如山。警方後來以揚聲器警告廣場外聚集人群離開，並以大光燈及敲盾驅趕記者及市民。

控方要求黎智英等15人禁離港

此外，香港01報導，壹傳媒創辦人黎智英與李柱銘、李卓人等15名泛民人士，被指去年反修例運動期間參與四次未經許可的遊行被控，案件15日在西九龍法院再提訊，控方以黎智英等多名被告疑干犯類似罪行為由，要求禁黎等人離境，惟裁判官沒有接受，准各人續以1000港元保釋，案件7月15日再訊。黎智英等人昨午抵達法庭一同為墜樓身亡滿周年的梁凌杰默哀3分鐘。

據報導，15名被告包括：黎智英、李柱銘、楊森、何俊仁、單仲偕、梁耀忠、梁國雄、李卓人、吳靄儀、何秀蘭、區諾軒、吳文遠、黃浩銘、蔡耀昌以及陳皓桓等。他們分四案，被控於去年8月18日及10月1日期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與中環終審法院外的未經批准遊行等。

控方指黎智英、何俊仁、李卓人、蔡耀昌、梁耀忠及陳皓桓在保釋期間涉再干犯同類罪行，要求對他們施加禁止離港、提交旅遊證件及每周往警署報到兩次的條件。裁判官考慮後拒絕控方要求，准眾人以原有條件保釋。

辯方指被告判刑不超過裁判法院最高刑期，要求律政司交代轉介區院的原因，但控方拒絕，裁判官著辯方兩星期內考慮要否提司法覆核。

黎智英 香港 裁判

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