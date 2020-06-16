香港幼稚園小學復課 特首呼籲譴責罷課公投

香港幼稚園和小學昨天復課，特首林鄭月娥發文批評政治入侵校園，呼籲譴責罷課公投。

香港01報導，幼稚園高班至小三昨日起回校上課，落實教育局的三階段復課安排，同時1000多名中三至中五的跨境學生亦獲特通關和交通安排回校上課。林鄭月娥在facebook專頁發文，指學校應是孩子和青少年建立品格、認識國民身份、培養守法意識、愉快學習的地方。

林鄭月娥表示，近年政治入侵校園，有人散播敵視國家和政府的言論，甚至鼓動學生宣揚「港獨」及犯法行為，導致數以千計的中學生被捕。她批評近日有人鼓吹學生罷課或參與「罷工罷課公投」，呼籲社會同聲譴責。

據報導，林鄭在文中表示，有用心的人藉某些活動或行為，向學生灌輸歪理，散播敵視國家和政府的言論，甚至鼓動他們公然宣揚「港獨」及以身試法，導致數以千計的中學生被捕。對於「罷工罷課公投」，林鄭表示，校園不應涉及政治，學生更不應被利用以達到政治目的。

林鄭強調，教育是培養人才的關鍵，指她上任後，秉持教育開支是對未來最有意義投資的理念，先後撥出超過100多億港元的經常性開支落實多項提升教育質素的措施。她指，在教育議題上，特區政府不是旁觀者，教育局會做好把關人，期望與家長和學校一起努力，「保教育質素，還校園寧靜」，培養青年人成為具國家觀念、香港情懷、國際視野，對社會有承擔的新一代。

林鄭稱，她的朋友傳來一些小朋友回校的相片，又指從電視新聞訪問家長和學生的報導，感受到同學們停課四個多月後重回校園，和老師及同學相聚的喜。