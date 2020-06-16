5月8100人次訪港 年減99.9%

香港旅發局15日公布數據顯示，受新型冠狀病毒疫情影響，5月訪港旅客約8100多人次，年跌99.9%；今年首五個月合計約有350萬人次訪港，按年下跌約88.2%。旅發局主席彭耀佳指出，訪港旅客仍然維持極低水平，復甦旅遊業的整體策略將由本地做起，鼓勵香港人在香港旅遊。

香港文匯報報導，針對疫情勢令市民短期未必能外遊的情況，旅發局昨日推出「旅遊．就在香港」計畫，逾110家酒店提供留港度假套票優惠，米芝蓮餐廳特別推出近66折優惠及多間星級食肆提供半價優惠等；並首次集合四大信用卡公司於同一平台推出優惠，一同刺激消費。

港迪士尼18日重開 須網上預約

另外，香港迪士尼樂園15日宣布，將在18日重新開放入園，這是關閉近五個月後再度開啟，每日會設有入場人次限制，所有訪客必須在到訪樂園前8日內，預先在香港迪士尼的入園預約網站，購買門票及預約到訪日期。港鐵迪士尼線明天恢復服務。

香港迪士尼樂園表示，已在高接觸量的地方加強及加密清潔消毒次數，並增設消毒搓手液。重開後大部分遊樂設施、商店及餐廳均會營業，至於迪士尼人偶與賓客近距離互動及合照，將會暫停。樂園表示，所有人預約時，須作出健康聲明。