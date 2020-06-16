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港版「N號房」 300人遭強拍性愛影片

世界日報 / 中央社╱香港16日電

繼南韓日前爆發「N號房」性剝削影片事件，香港近日也出現類似案例。港媒報導，300名受害者被逼迫拍攝性虐待影片，甚至從事性交易，若有不從，就被威脅公開影片。

南韓日前爆出「N號房」性虐待事件，嫌犯以不法管道取得女性個資，並脅迫受害女性拍攝性剝削影片，在通訊軟體Telegram的匿名聊天室中流通販賣，引起廣泛關注。

香港蘋果日報報導，香港近日也出現港版的「N號房」。一名化名「阿希」的男子自稱是製作公司經理人，以時薪1000港幣（約129美元）在社交平台上招募演員，到五星級飯店玩派對直播。

阿希對受害者聲稱，影片只供一名幕後的富商觀看收藏，實際卻以此為要脅，逼迫受害者不斷拍攝性愛影片，甚至和客戶從事性交易，否則將把裸照和影片公諸於世。

報導指出，有受害者是抱著「有得玩，有錢收」的心態試鏡；有些則是曾拍攝露臉的自慰影片給阿希，因而受到威脅。

報導表示，阿希每個月會舉辦1至2次不同主題的拍攝活動。自稱身在加拿大的他不會露面，只在飯店訂好Ａ和B兩間房間，並指導現場工作人員拍攝和接送受害者，自己則在遠端擔任導演。

報導引述受害人指出，拍攝在A房進行，現場有時會有觀眾，他們可向工作人員付款，將完成拍攝的受害人帶往B房從事性交易。過程中受害者稍有不從，就會被恐嚇將找黑道出手。

受害人表示，原以為拍完片便沒事，但阿希會以性虐待影片威脅他們無止境地繼續拍攝。有些曾簽合約的受害者被勒索天價，才得以贖身。而一些要求退出的受害者，則被威脅將把裸照和影片寄給他們的親友。

報導指出，阿希至少掌握300名演員的個人資料，包括他們身份證、電話號碼、工作地點和住址等，其中不乏專業人士和公司高層。而有些影片近日也在社群網站上被快速轉載，賣家甚至提供目錄給顧客選購。

報導引述處理刑案的香港律師陳惠源表示，港版「N號房」的操控者至少涉及14宗罪行，其中包括7起性罪行。若受害者在非自願下被迫性交，操控者可能觸犯「未經同意下作出肛交」罪，最高可判無期徒刑。

香港大律師陸偉雄則指，這起事件涉及勒索、恐嚇、非法禁錮和賣淫等，罪行嚴重，警方應嚴正處理。也建議受害者集體訴訟，阻止事件蔓延，導致更多人受害。

香港 性交易

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