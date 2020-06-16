豪宅一人崗亭、夜不閉戶 何享健「驚魂」12小時

78歲的美的集團創辦人何享健14日遭人入屋挾持，五名涉案嫌犯15日被抓。何享健驚魂12小時的背後，竟是何家豪宅完全不設防。

據廣州某前記者經營的自媒體「售樓處」稱，君蘭別墅的物業管理一直很鬆散，即便不是業主也可以隨意進出，因此盜竊案很多。

澎湃新聞報導，一名佛山當地人士表示，何享健確實遭到威脅，已抓獲的五名嫌犯據稱來自廣東省湛江市，其中一人在澳門賭過錢。

君蘭國際高爾夫生活村位於佛山市順德區北滘鎮，是當地知名的高端別墅區，距離美的集團總部大樓僅數百米。這裡是何享健常住的住所之一，很多人都知道何享健住在這裡。儘管君蘭國際在當地算是豪宅，但總體上價格並不貴，很多美的集團的員工都住在這裡，步行十多分鐘就可以抵達公司。

這個小區雖然比較高端，但進出非常容易。一名住戶表示，「平常查得並不嚴格，一方面是小區很多房子要裝修，工人也比較多。另一方面，何享健兒媳婦盧德燕掌控的美的置業總部就在小區裡面，所以平常出入基本不查的」。

一名住戶表示，小區很多人會經常碰到何享健，有時候何享健一個人還會在小區對面的會所吃早茶。在他看來，何享健防範級別是非常低的，「何享健的門口雖然有一個崗亭，只有一個人值班，而且何家的門經常是不關的」。

不過，到了6月15日，再想進入這個小區困難了許多，保安會詢問你去哪裡，而且要經核實去處才能進入。小區內，也隨處可見保安在巡邏，進入何享健居住的別墅區，當天也開始修建保安亭了。