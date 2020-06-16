涉猥褻女童 新城控股前董座被起訴

新城控股前董事長王振華去年7月涉嫌猥褻一名女童，上海市普陀區檢察院近日向普陀區法院提起公訴，近期開庭審理。

經濟觀察網引述消息報導，王振華去年7月2日涉嫌在上海一間酒店猥褻一名9歲女童，當地檢察院以涉嫌猥褻兒童罪，批准逮捕王振華以及同案有關的一名周姓女子，案件沉寂近一年沒有消息。近日有多個消息源證實，上海市普陀區檢察院已向普陀區法院提起公訴，並將在近期開庭審理王振華猥褻女童案。

報導引述消息人士稱，王振華接受警方調查時有「翻供」行為，導致調查時間較長。王振華一案是否會公開審理？上海市普陀區法院新聞發言人稱，「這個事情會按照相關法律規定，對外公布消息。」

王振華擁有多項社會榮譽或職務。2019年7月8日，上海市政協即撤銷了王振華第13屆上海市政協委員資格；7月23日，江蘇省政府撤銷王振華「江蘇省勞動模範」榮譽稱號。2020年5月，人力資源社會保障部印發決定，撤銷王振華「全國勞動模範」稱號，收回獎章、證書等。