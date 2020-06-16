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陸生寫信給陳時中 呼籲儘快讓境外生返台
由陸生組成的陸生返台推動組昨日晚間寫信給衛福部長陳時中，提出兩點防疫舉措，呼籲讓境外生返台不要帶入政治親疏。
受新冠肺炎疫情影響，境外生仍未能返台。一群陸生昨日晚間去信給陳時中，提出兩點防疫舉措。
兩點防疫舉措為，第一，依據台大公衛學院建議，登機前、抵台後2次核酸檢測，加上提前在所在地區開具核酸檢測證明（3次核酸檢測）並配合隔離措施。
第二，根據中國大陸各省的疫情現狀，逐步解封，對疫情相對趨緩的省份陸生， 2次或3次核酸檢測並配合隔離措施。
信中內容指出，根據對800名左右陸生的防疫意願調查，大家的防疫配合程度都很高，尤其是急迫回去的畢業生。
陸生表示，陳時中指揮防疫140多天，他們返校的訴求就堅持了140多天，呼籲，境外生返台不要帶入政治親疏。
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