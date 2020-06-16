男嬰伸手入保溫杯燙傷 外祖母竟抹醬油「急救」差點截肢

遼寧省撫順市17個月大男嬰樂樂（化名）日前不慎伸手入裝滿滾水的保溫杯內，遭嚴重燙傷，但外祖母未有馬上將他送院，反而往他的傷口塗抹醬油來緩解痛楚，卻間接令到樂樂錯過治療的黃金時期，險告殘廢；皮膚科醫生警告，這種民間偏方並無科學根據，且很大機會令傷勢惡化。

樂樂的父母在瀋陽巿工作，平時由外祖母照顧。當日外祖母去廚房添飯，一不留神，樂樂就跑到睡房踩上凳子去拿窗台上裝滿熱水的保溫杯，小手不幸卡在杯內，過了好一段時間才把手拿出來，直至他喊了一聲「唉呀」，外祖母才發現他受傷，手腕和手背都被燙白，手臂皮膚脫落。

外祖母情急下，將醬油塗在樂樂的傷口，然後通知丈夫，樂樂的父母也從瀋陽趕回家，帶樂樂前往撫順一間醫院求診，起初二人打算留院等待兒子接受手術，然而樂樂出現手部血液不流通及發冷等情況，遂於翌日帶樂樂到瀋陽北部戰區總醫院醫治。

樂樂的母親稱，其時距離事發已超過30小時，錯過最佳治療時機，「他（樂樂）看自己的左手和看看自己的右手，一對比他就會哭，平時都不會哭，他也許可能都沒有知覺了。」

所幸經治療後，院方成功保住樂樂的手，現時情況亦穩定下來。主診的燒傷整形科副主任修一平醫生說，樂樂屬於三級燒傷，前臂到手指部位腫脹非常嚴重，如果不及時施救，會有截肢壞死，造成終身傷殘的風險，「小孩的皮膚都比較薄嫩，一旦燙傷，一般都會損傷皮膚的全層。醬油是用來醃肉的，用它可以造成更深的損傷，而且對創面的判斷也會產生誤導，會探測不到燙傷有多深，因為上了色的。」他提醒公眾，用民間偏方處理燙傷造成延誤病情的例子多不勝數，所以學會如何應急處理很重要。

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文章授權轉載自《香港01》