豫園搬進淘寶直播 老字號線上見

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在今年的「618年中大促」期間，如果來逛上海文化地標豫園，人們會發現整個豫園都在直播間裡。有著「品牌淘寶直播第一城」之稱的上海，如今玩起直播愈來愈得心應手。14日，一場獨特的「雲逛豫園」活動把豫園搬進了淘寶直播間，眾多老字號提攜下的素人團隊給人耳目一新的感覺。

中新社報導，豫園老廟黃金的思雨從一名兼職的素人主播起步，現在每個月平均直播數量達到15場，最多一次賣貨3小時成交量達到268萬元人民幣。「和別人不同，我是兼職，一開始也沒有銷售壓力，所以並不緊張」，佩戴著郭麒麟同款「福運綿綿」掛飾、長相甜美的思雨最擅長黃金珠寶飾品的直播。

鏡頭前，她除了能夠精準講解各種飾品的產品材質、設計理念外，還能夠對飾品背後的故事娓娓道來，尤其對中國「福祿壽喜財」文化知之甚深，讓她迅速在一眾珠寶主播中脫穎而出，「我覺得想吸粉內容很重要，我每次都會花半天時間做準備，去挖掘一些品牌故事，不想把直播間做成大賣場」。

豫園裡擁有260多年歷史的松鶴樓，為直播間裡的「寶寶」們現場展示招牌湯麵的製作過程；亞一金店和老廟黃金，都在淘寶直播間裡展示自己全新升級的品牌形象店，不僅僅是銷售產品，更是瞭解老字號背後的故事。

豫園珠寶時尚集團首席創新官袁剛說，在與頭部主播取得很好的合作效果之後，豫園就開始考慮將直播作為銷售的標配手段之一，並著力培養自己的品牌直播團隊。「我們的素人直播團隊現在以20多個兼職員工為主，涉及的老字號品牌八九個」，他說，「豫園啟用素人直播，轉化率與傳統銷售相比是翻倍的，這不僅是企業轉型的驅動力，對老字號來說本身就是創新的動力」。

上海在線經濟究竟有多火？根據「淘寶直播新經濟報告」顯示，當前上海已經成為「淘寶直播之城」，上海的淘寶直播用戶數中國大陸第一。尤其在品牌和商圈直播方面，上海已經是當之無愧的品牌淘寶直播第一城。

直播 淘寶 品牌

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