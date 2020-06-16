北斗三號最後一顆組網衛星 今發射

一名29歲的情傷女子，日前在青海西寧飛往杭州的客機上發起酒瘋，機艙內的窗戶玻璃竟被她一拳打破，導致班機緊急在鄭州迫降。網友聞訊熱議：「武松喝酒打死老虎是有道理的」、「應該是老拳師了」，還有網友替她的前男友捏了把冷汗「還好分手了」。

2020-06-15 16:12