北斗三號最後一顆組網衛星 今發射
據中國衛星導航系統管理辦公室消息，中國大陸北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星發射窗口定為6月16日10時11分至10時50分，瞄準窗口前沿實施發射。
據中新社報導，北斗三號全球衛星導航系統包含3顆傾斜地球同步軌道（IGSO）衛星、24顆中圓地球軌道（MEO）衛星和3顆地球同步軌道（GEO）衛星。這種不同類型軌道混合星座設計為北斗系統獨有，屬於國際首創。
此前，中國大陸已發射29顆北斗三號組網衛星，6月16日即將發射的最後一顆組網衛星屬於地球同步軌道衛星。
按照發射技術流程，北斗三號最後一顆組網衛星6月14日已在西昌衛星發射中心完成技術區測試、推進劑加注和發射前狀態設置，執行發射任務的長征三號乙運載火箭也已完成加注前的全部測試工作，功能、性能滿足任務要求。
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