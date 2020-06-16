雲畢業雲答辯 大陸高校新潮流

6月，畢業季又來了。今年受新冠肺炎疫情影響，「雲答辯」「雲畢業照」等「雲畢業」方式，在大陸各高校間掀起新潮流。

中新社報導，近日，北京清華大學、暨南大學、南京航空大學等多所高校發布通知，宣布調整畢業考核方式，開啟畢業論文的線上答辯模式。一個月前，暨南大學新聞與傳播專業2020屆碩士畢業生王懿慈便收到了今年畢業論文答辯改為線上的通知。「我覺得『線上答辯』是特殊時期下的一種應變策略，同時也是現代科學技術的一種體現」。

為了保證整個答辯過程的流暢，暨南大學將每個專業的學生分成多個小組，並為每個小組配備答辯秘書。此外，每位答辯的學生可以答辯時在屏幕上共享自己的答辯PPT。王懿慈表示，整個答辯過程十分流暢，不論是屏幕的共享還是與老師的溝通都十分方便。

為避免聚集增加新冠肺炎感染風險，同時彌補未拍畢業照的遺憾，江西農業大學推出「AI雲畢業照」，該校學生可以在大陸各地與學校「合影」。

該校的「雲畢業照」平台分為單人模式和班級合影模式，畢業生不僅可以選擇在「校門」「大禮堂」等處留念打卡，還可根據自己的學科門類，選擇「工科」「文科」「農科」等不同款式學士服，並一鍵生成照片保存至手機。

此外，中南大學、廣西民族大學、南陽師範學院、重慶大學城市科技學院等高校學生利用手繪、PS等技術，為同學們設計了一套「雲畢業照」。

往年的畢業季，畢業作品展覽是各大高校一道靚麗的風景線。今年受新冠肺炎疫情影響，清華大學、景德鎮陶瓷大學等紛推出畢業作品線上展覽。

景德鎮陶瓷大學藝術專業2020屆碩士畢業生張旭的畢業作品「鏡像星空」以及「遨遊在星空中的魚」也將被「雲展示」。「採用這種線上展覽的方式不僅可以解決聚集問題，更有效的解決了作品不能展覽的情況，同時也為不能到場的觀眾帶來更多便捷」。