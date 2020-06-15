新發地批發市場 掌控著北京餐桌上近9成的菜

近日爆發新冠肺炎疫情的北京市新發地批發市場，是一座歷經30多年發展而形成的超大型農畜水產市集，供應著北京近9成的食品。不僅如此，這座市場更向外省拓展業務，形成龐大的產銷網路。

也因此，北京市這波疫情發生後，除在北京本地迅速蔓延外，連河北、遼寧、四川等省也發現了起源於新發地市場的相關疫情。這座批發市場對北京乃至於中國農畜水產供銷的影響力，可見一斑。

基於這樣的影響力，新發地批發市場既被形容為整個北京的「菜籃子」，也號稱是整個中國農貿市場的「地標」。

數年前，新發地批發市場也曾與台灣的農漁產品運銷機構及業者進行交流，相互參訪觀摩。有台灣業者私下形容，「誰掌握了新發地，誰就掌握了大半個中國的果菜市場」。

新發地所在的豐台區位在北京西南郊，自古就是北京的蔬菜產區，明清兩代更是皇室食用蔬菜的重要產地之一。至於「新發地」，原是豐台的一個村落，不少村民以種菜維生。中共改革開放後，當地逐漸形成菜農聚集擺攤叫賣的露天市集，展現批發市場的雛型。

1985年，北京市政府開放肉、蛋、水產、蔬菜等農產品價格自由訂價，並開放各省蔬菜進入北京販賣，使新發地迅速成為北京的農畜水產集散地。於是，官方在1988年劃定當地15畝（1公頃）土地，正式成立「新發地農產品批發市場」。

在標榜低收費、手續簡單下，新發地不斷吸引商販進駐。進入21世紀，北京市中心區多個批發市場遭到拆遷，大批商販紛紛轉而進駐新發地。近20年來，這座批發市場的規模不斷擴大，交易額更呈倍數成長。進入2010年代，官方更宣稱當地已是亞洲最大的農貿批發市場。

根據公開資料，新發地批發市場如今占地面積已達1520畝（約101公頃），建築總面積近21萬平方公尺，管理人員達1700多人，固定攤位5526個。而每天平均進出車流量超過3萬輛次，客流量逾5萬人，有供銷關係的客戶超過8000家。

到2019年，新發地批發市場總交易量達1749萬噸，交易額人民幣1319億元（新台幣約5540億元），在全中國4600多家農產批發市場中連續17年高居全國第一。

近10年來，新發地批發市場開始將業務向產地及零售端雙向延伸，且向外省拓展業務。在全國建立了總面積300多萬畝的農產品基地，以及16個下游分市場，遍及包括赤峰、保定、高碑店、日照、亳州、資中、蘭考等外省產銷重地。