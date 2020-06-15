戴著打電話…鄭州男稱被AirPods炸昏
河南鄭州一名唐姓男子戴著蘋果AirPods打電話，不料右邊耳機突然爆炸，男子當場被炸暈。醫院診斷顯示其右耳道前壁皮膚裂傷、右耳軟骨挫傷。
綜合媒體報導，事件發生在5月19日晚上，唐男戴著AirPods打電話時，右邊耳機突然爆炸，唐男應聲倒地。10分鐘後醒來，感覺右半邊臉和耳朵疼痛難耐，趕快赴鄭州大學第一附屬醫院求醫，醫院診斷為右耳道前壁皮膚裂傷、右耳軟骨挫傷，需要住院治療。
事發之後，蘋果銷售人員先稱耳機已經過了一年保固期，但「出於人道主義」會做出一定補償。唐男不滿意，投訴到蘋果經銷商及市場監管所，蘋果人員改口稱工程部人員會調查以確定爆炸原因，若確認是耳機質量問題會依法賠償。
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