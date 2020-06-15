浙槽罐車爆炸／約同學在家做功課 雙雙被砸死

浙江溫嶺市液化氣槽罐車13日發生爆炸，導致周邊民房及廠房倒塌，至少已造成19人死亡、24人重傷、172人住院治療。從現場影片可見到爆炸威力強大，有車輛被炸飛、越過近四層樓高民宅後墜落工廠，強大震波還造成村內房屋門窗玻璃全碎，受傷村民滿臉是血。

綜合媒體報導，6月13日下午4時40分左右，G15沈海高速溫嶺大溪段良山村附近發生槽罐車爆炸，周邊民房及廠房幾被夷為平地。據稱，發生爆炸的槽罐車原本運載液化氣由寧波前往溫州瑞安，在高速公路突然爆炸，炸飛的槽罐車導致路旁一間廠房發生二次爆炸，附近多輛汽車著火。

在一幢坍塌的房屋前，村民樓敦德緊盯著救援人員，「這是我家，我老爸老媽在裡面，他們八十多歲了，現在聯繫不上，只能等待救援……」眼見雙親生死未卜，曾經的家園變為「廢墟」，樓敦德紅了眼眶，寸步不離，期待著親人的消息。

村民李雅婷回憶道，當時一共有四次爆炸聲，第二次爆炸的時候門窗都被震碎了，跑出來之後聞到了刺鼻的煤氣味。當時人在良山村的盧女士表示，高速公路建在良山村中間，村子「應該一半都被炸了」。

另據香港01報導，良山村一名16歲學生在家做功課，結果房子被爆炸物砸中而不幸身亡。學生的姑母蔡女士難過的表示，平時姪兒父母會帶他出門，但這天姪兒約同學在家做功課，兩人不幸被砸中。

事故路段因救援需要已封閉，救援工作借助大型照明、供電設備連夜進行，挖掘機清理掉倒塌的樓板，救援人員攜探測儀器進入樓內進行搜救。現場投入挖掘機等大型搶險機械設備30多台，出動救援車輛151輛，救援人員逾2600人。目前，現場救援力量正在輪換，保障24小時不間斷救援。