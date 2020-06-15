情傷女打「醉拳」 機艙玻璃應聲破了

一名29歲的情傷女子，日前在青海西寧飛往杭州的客機上發起酒瘋，機艙內的窗戶玻璃竟被她一拳打破，導致班機緊急在鄭州迫降。網友聞訊熱議：「武松喝酒打死老虎是有道理的」、「應該是老拳師了」，還有網友替她的前男友捏了把冷汗「還好分手了」。

綜合媒體報導，河南省公安廳機場公安局通報稱，5月25日晚接到通報，指一名醉酒女子在飛機飛行途中將艙內窗戶玻璃破壞，嚴重影響飛行安全，航班迫降鄭州新鄭國際機場。警方趕往現場將涉事女子控制，目前該女子已被刑事拘留。

據了解，涉案女子今年29歲，因感情受傷，登機前喝下了一整瓶白酒（500毫升）。而在飛行途中，該女情緒失控，不但大吵大鬧，還揮拳重擊艙內窗戶，窗戶玻璃應聲破裂，幸好機務人員及時將她控制，否則後果不堪設想。事後檢測，該女體內酒精濃度高達160毫克/100毫升。

網路流傳的影片顯示，該女被押至河南省公安廳機場公安局後，仍然醉得神智不清，直喊不知道自己為什麼會在公安局。