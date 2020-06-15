疫情導致財困 芬蘭動物園考慮提前13年還中國熊貓

中國將大熊貓租借給全球多個國家，以此作為提升合作關係的一項外交手段。不過近日芬蘭農業和林業部表示，由於新冠肺炎疫情導致資金出現困難，芬蘭艾赫泰里（htri Zoo）動物園可能會提前把兩隻大熊貓送返中國。

據芬蘭畫報（Suomen Kuvalehti）報導，芬蘭農業和林業部常務秘書胡蘇卡里歐（Jaana Husu-Kallio）表示，艾赫泰里動物園如果無法盈利或得到基金會等形式的資助，可能不得不把大熊貓送回中國。

這兩隻大熊貓是在2018年1月被送到抵達芬蘭首都赫爾辛基，分別名為「華豹」和「金寶寶」，預計租借15年到2033年歸還。但如今受到疫情影響，艾赫泰里動物園在3月至6月期間停業，陷入財政困難；此外，大熊貓每天得食用30公斤竹子，飼養費用高昂也讓園方頭疼。

5月時，加拿大一間動物園也決定提前把園內的大熊貓送回中國，這是因為受到疫情影響，難以運來足夠的新鮮竹子。決定送回大熊貓的卡爾加里動物園（Calgary Zoo）預計，熊貓的主要食物供應可能會在短時間內因為運輸問題而進一步中斷。按照中加兩國的協議，這兩隻大熊貓本來應該是2023年送還中國。