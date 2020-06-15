李子柒被剽竊遭誤認越南人 視頻「點擊率比原創高」

被外網稱為「東方神秘力量」的四川博主李子柒，影片中展現遺世獨立的田園生活，吸引大批粉絲。不過，近年來部分越南博主冒用李子柒的美拍、抖音和Youtube視頻，甚至加上越南語字幕，讓不少海外網友誤以為「李子柒是越南人」。

觀察者網報導，李子柒目前在Youtube擁有超過1070萬訂閱數，強大的影響力也吸引不少冒用者。一個名為「Liziqi TV」的臉書帳號，至今仍持續分享李子柒的視頻，且並未標註來源。

其中一篇9日發布的「李子柒超絕廚藝」（Liziqi Amazing Cooking）系列視頻中，標題介紹為製作「越南南部的鴨腐乳」 ，誤導觀眾以為李子柒是越南人。

其實早在2018年，就有網友發現冒用現象，有的越南博主堂而皇之使用「李子柒」的越南語音譯名當作帳號名稱，頭像也是李子柒的照片，並將她的原創視頻搬到自己的帳號，標題皆為越南語，有時「點擊量比原創還多」

眼看剽竊之勢肆意蔓延，李子柒曾在2019年3月在Youtube官方帳號發布首個「打假」聲明，強調自己是中國人，視頻裡的拍攝場景也在中國。

不過，這條點擊量超過540萬的澄清聲明發出後，並沒有完全遏制剽竊者的搬運現象。目前仍能看到一些越南博主發布的李子柒視頻。還有自稱來自越南的網友用中文致歉：「希望你不要為了那幾隻臭蟲讓你對我們越南朋友有所誤解。」