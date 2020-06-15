心驚！杭州再現「毒紅毛丹」 浸泡強酸保鮮

杭州市相關部門日前聯合行動，抓獲一個非法生產、銷售「毒紅毛丹」的犯罪團伙，總計查獲280袋、共1960公斤重的紅毛丹。紅毛丹是一種熱帶水果，在常溫條件下只能存放兩到三天；為了延長紅毛丹的保鮮期，部分黑心商販使用化學藥劑浸泡水果，若吃下肚等於是將強酸吃進體內。

央視報導，杭州市公安局餘杭分局日前查獲的不法團伙加工窩點中，一袋袋紅毛丹浸泡在水泥池中，滿屋瀰漫著刺鼻的酸味，地上堆放著大桶的「保鮮劑」；冰庫裡也有許多加工後的紅毛丹，門一開就散發刺鼻味，連眼睛都睜不開。

犯罪嫌疑人胡某起初堅不承認不法行為，堅稱自己只負責運貨。但警方在他的手機發現一段視頻，犯罪團伙看到窩點門口的小河被浸泡過紅毛丹的廢水染紅，立刻督促同夥銷售存貨，預謀轉移。在另一個微信群，他還在教授別人如何造假。

該不法團伙以具有高腐蝕性、高刺激性的工業稀硫酸和磷酸自製保鮮劑。紅毛丹經過這些酸性液體浸泡後，保鮮期可以延長7天以上，外殼也能保持鮮紅透亮。不過浸泡過後的水果，pH值從4變成2，呈強酸性。

警方表示，「毒紅毛丹」會呈現不自然的艷紅、外觀水分較多、聞起來有刺鼻味道，且紅毛丹買回家後能放兩天以上的，很有可能就是經加工處理。

警方調查發現，團伙在杭州一地就有三個窩點，基本上每年都會更換一次窩點。團伙從2017年12月至2019年年底兩年間，販賣「毒紅毛丹」數千箱，銷售金額達數百萬元人民幣。目前，胡某等10名犯罪嫌疑人已被公安機關依法採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。