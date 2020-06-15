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解放軍西藏演訓 秀閱兵明星裝備

世界日報 / 中國新聞組／北京15日電

西藏軍區近日傳出在高原密集組織演訓，涉及多個軍兵種、涵蓋多領域科目。從西藏軍區官方微信號發布的視頻可見， 步坦協同演練中，去年「十一」大閱兵中高調亮相的新型陸戰裝備——15式輕型坦克參與其中。

中新網報導，近日西藏軍區某旅步兵營緊貼實戰要求，在海拔4700多米的地域組織步坦協同演練，全面檢驗部隊兵種協同和快速反應能力。

微信公眾號政知見指出，演練中，該營充分利用坦克火力猛、防護強、機動快和步兵機動靈活、感知力強的優勢，重點突出坦克遠距離打擊前沿火力點、步兵為坦克指示目標、坦克引導步兵通過通路、坦克搭載步兵快速機動等內容。

政知見還提到，此次演練按照實戰要求，將部隊拉到完全陌生的高海拔地域。同時，這還是一場多科目綜合性演練，將兵種專業、戰場勤務和機降滲透等內容融入到演練中來。

從西藏軍區官方微信號披露的演訓視頻中可以看出，中國新列裝的15式輕型坦克參與演訓並進行主砲射擊，掩護步兵前進。

資料顯示，中國自主研發的15式新輕型坦克重35噸，主要用於山岳叢林、高原高寒山地的快速部署、機動突擊和地域控制，具有重量輕、防護能力好、攻擊力強等特點。在去年發布的《新時代的中國國防》白皮書中，15式輕型坦克被列入主戰裝備。去年的十一閱兵中，15式新輕坦組成方陣首次公開亮相。

西藏 軍區 微信

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