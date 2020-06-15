福建非遺購物節 文化上雲端保護

武夷山市非物質文化遺產傳承活動上，武夷竹編製作技藝手工藝人展示竹編技藝。（新華社） 「今年，我們魏蔭鐵觀音全面開啟雲購物模式，我自己就是最好的代言人。」大陸國家級非遺鐵觀音製作技藝代表性傳承人魏月德13日在福州如此表示。

中新社報導，福建省13日啟動2020年「文化和自然遺產日」非遺宣傳展示系列活動。「雲端」展示和電商模式的全面推行。當天福建首次啟動「非遺購物節」，閩醫、閩茶和閩食的多位傳承人在直播節目中變身代言人，推薦自家的老字號。

魏月德做茶40年。在位於福建省泉州市安溪縣的鐵觀音文化園中，每年有超過10萬人次的民眾，同這位國家級非遺大師一起曬青、炒青，體驗製茶工藝。

當天，柘榮白茶、福州茉莉花茶、武夷山岩茶、安溪鐵觀音及壽寧紅茶高山茶齊聚一堂。武夷山岩茶技藝傳承人張回春表示，今年他的大紅袍茶葉在電商火力全開，包括不少中國大陸南部省分，銷量不降反升。

福建省文旅廳當天透露一組數據，顯示該省福建非遺開啟「雲」保護的決心。數據顯示，有449家非遺商舖或企業上線參與此次非遺購物節，僅電商平台就有23個。有3803類非遺產品在線銷售，232位非遺傳承人擔綱自家產品的代言人。

不少戲曲類傳承人也在雲端尋求知音。包括大陸國家級非遺「越劇（尹派）」項目省級代表性傳承人陳麗宇在內，福建推舉十位越劇、閩劇、木偶戲等「非遺達人」在雲端各綻芳華，進行「福建魅力，非遺達人秀」。

陳麗宇表示，福建芳華越劇團在疫情期間連開兩場「雲中劇院」，上演「十八相送」等傳統劇目，直播效果令人驚喜。

泉州提線木偶劇團曾在北京奧運會上領舞中國戲曲，驚艶世界。泉州提線木偶戲走過全球70多國家地區，入選大陸國家級非遺優秀實踐名冊項目。

泉州提線木偶劇團副團長林建裕說，從名劇目「火焰山」，到奧運會開幕式上的「四將開台」，每一代操偶人都殫精竭力返本開新，才將泉州提線木偶鍛造為具廣泛國際影響力的中國文化品牌。