聽新聞
test
0:00 / 0:00

福建非遺購物節 文化上雲端保護

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
福建省福鼎市13日開展的「文化和自然遺產日」活動上，藝人進行畲族木偶茶藝表演。（新華社）
福建省福鼎市13日開展的「文化和自然遺產日」活動上，藝人進行畲族木偶茶藝表演。（新華社）

武夷山市非物質文化遺產傳承活動上，武夷竹編製作技藝手工藝人展示竹編技藝。（新華社）
武夷山市非物質文化遺產傳承活動上，武夷竹編製作技藝手工藝人展示竹編技藝。（新華社）
「今年，我們魏蔭鐵觀音全面開啟雲購物模式，我自己就是最好的代言人。」大陸國家級非遺鐵觀音製作技藝代表性傳承人魏月德13日在福州如此表示。

中新社報導，福建省13日啟動2020年「文化和自然遺產日」非遺宣傳展示系列活動。「雲端」展示和電商模式的全面推行。當天福建首次啟動「非遺購物節」，閩醫、閩茶和閩食的多位傳承人在直播節目中變身代言人，推薦自家的老字號。

魏月德做茶40年。在位於福建省泉州市安溪縣的鐵觀音文化園中，每年有超過10萬人次的民眾，同這位國家級非遺大師一起曬青、炒青，體驗製茶工藝。

當天，柘榮白茶、福州茉莉花茶、武夷山岩茶、安溪鐵觀音及壽寧紅茶高山茶齊聚一堂。武夷山岩茶技藝傳承人張回春表示，今年他的大紅袍茶葉在電商火力全開，包括不少中國大陸南部省分，銷量不降反升。　　

福建省文旅廳當天透露一組數據，顯示該省福建非遺開啟「雲」保護的決心。數據顯示，有449家非遺商舖或企業上線參與此次非遺購物節，僅電商平台就有23個。有3803類非遺產品在線銷售，232位非遺傳承人擔綱自家產品的代言人。

不少戲曲類傳承人也在雲端尋求知音。包括大陸國家級非遺「越劇（尹派）」項目省級代表性傳承人陳麗宇在內，福建推舉十位越劇、閩劇、木偶戲等「非遺達人」在雲端各綻芳華，進行「福建魅力，非遺達人秀」。

陳麗宇表示，福建芳華越劇團在疫情期間連開兩場「雲中劇院」，上演「十八相送」等傳統劇目，直播效果令人驚喜。

泉州提線木偶劇團曾在北京奧運會上領舞中國戲曲，驚艶世界。泉州提線木偶戲走過全球70多國家地區，入選大陸國家級非遺優秀實踐名冊項目。

泉州提線木偶劇團副團長林建裕說，從名劇目「火焰山」，到奧運會開幕式上的「四將開台」，每一代操偶人都殫精竭力返本開新，才將泉州提線木偶鍛造為具廣泛國際影響力的中國文化品牌。

福建 電商 直播

延伸閱讀

美光控聯電竊取機密案 陸行之：被美當案例就慘了

台中購物節搶先開賣 盧秀燕聯手王令麟拚振興

廈門文旅產品 拚最美福建榮銜

法治營商 福建先試司法惠台59條

相關新聞

轟！浙江槽罐車爆炸波及民房 19死172傷

浙江溫嶺市液化氣槽罐車十三日發生爆炸，導致周邊民房及廠房倒塌，傷亡慘重。截至十四日上午十時死亡人數增至十九人，一百七十二...

305歲商船會館 「回歸」外灘

位於上海外灘董家渡核心區內的商船會館有305年歷史，是上海最早成立的商船業主同業會館，也是當時上海建築面積最大、建築格局...

陳靖姑文化節 兩岸雲端祈福

2020年陳靖姑文化節網絡直播活動13日在福建寧德市古田縣臨水宮祖廟舉行，進一步擴大國家級非物質文化遺產—陳靖姑信俗文化...

德陽銀版綿竹年畫 「鏨」放光芒

叮叮噹當的敲擊聲，一錘又一錘，一鏨又一鏨……；在四川省德陽市綿竹孝德金星村的一個農家小院裡，藝人楊勇正在專注地敲打著。他...

福建非遺購物節 文化上雲端保護

「今年，我們魏蔭鐵觀音全面開啟雲購物模式，我自己就是最好的代言人。」大陸國家級非遺鐵觀音製作技藝代表性傳承人魏月德13日...

兩岸微流行／降溫神器 水冷床墊助眠

時序進入夏季，氣溫連日攀升，除了待在冷氣房，還有什麼方法能讓人感覺到涼爽不煩悶？造型、功能紛紛升級，各顯神通的降溫神器，...

北京新發地市場染疫休市 河北緊急增供蔬果

北京市新冠肺炎疫情突然升高，被認為是疫源地的新發地農產批發市場被迫關閉。為此，緊鄰北京的河北省啟動應對機制，各地連忙向北...

南京小學性別歧視？招生男生優先 原來女多4倍

南京市藝術小學近期一則招生簡章因含有「男生優先」字樣而招致外界批評，認為這是「性別歧視」。對此，該校隨即修改了招生簡章，刪去了「男生優先」等字樣。

京3區升級中風險 豐台啟動戰時機制

北京新冠肺炎疫情復燃，媒體報導，已有三個區四個街鄉鎮升級為疫情中風險地區，分別是：西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉地區，房山區長陽鎮。而被視為「疫區」、北京市新發地市場所在的豐台區已啟動戰時機制。

只因嗆這句話…河北店主被城管花盆砸頭

中國多地「地攤經濟」復甦，有限制地鼓勵各地放寬流動小販。但在河北保定曲陽縣，一間花店被指違規占道經營，花店老闆在阻止貨品被查扣時與城管發生衝突，竟遭其中一名城管當場將花盆砸在頭上。

受賄+疫期聚餐 內蒙前副市長雙開

內蒙古自治區巴彥淖爾市原市委常委、政府黨組副書記副市長郭剛近日被開除黨籍和公職。

悶壞了！海洋公園入園預約…秒殺

海洋公園疫後重開，園方採預約入園的方式，每日網上預約名額上限9000人，包括7000名一般民眾，另有2000個名額保留給長者和同行11歲或以下兒童。目前，海洋公園前兩周的預約名額已滿。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。