陳靖姑文化節 兩岸雲端祈福

2020年陳靖姑文化節網絡直播活動13日在福建寧德市古田縣臨水宮祖廟舉行，進一步擴大國家級非物質文化遺產—陳靖姑信俗文化的影響力，增進兩岸「人同宗、神同源」的認同感。

中新社報導，主辦方表示，古田臨水宮作為世界陳靖姑信俗文化的發祥地和海內外臨水分宮分廟的祖廟，通過歷年陳靖姑文化（旅遊）節的舉辦，其影響力和凝聚力得到進一步提升。

鑼鼓聲中，信眾將陳靖姑金身從臨水宮的山門處抬上祭祀台，接受香火供奉。祭祀典禮以古禮方式進行，在陳靖姑金身像前，參祭人員循迎神、上馨香、獻三牲、三獻爵、敬頌祭文、行三跪九叩禮以及獻樂舞等傳統禮儀，展開祭典。

「雲端」的另一邊，台灣100多家宮廟代表也在台中龍井區監修宮舉辦祭典，並通過直播連線方式同步參與古田祖廟祭祀活動，信眾進香祈福，祝願風調雨順、國泰民安、兩岸和平。

古田是陳靖姑文化的發祥地，古田臨水宮是全球奉祀「順天聖母」「婦女兒童保護神」陳靖姑的宮廟的祖廟。目前，全球陳靖姑信眾達1.2億人，尤以福建與台灣為多。其中，台灣主祀陳靖姑的宮廟有500多座，配祀的宮廟有3000多座，信眾逾千萬人。

古田縣臨水宮祖廟住持黃光輝表示，每年到祖廟進香祈福的台灣信眾越來越多，2019年有登記的台灣團隊就有120多個，共計一萬餘人次。他指出，將通過持續舉辦陳靖姑文化節等系列信俗文化活動，弘揚陳靖姑文化，密切了兩岸信眾往來和文化交流。