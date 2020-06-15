兩岸微流行／降溫神器 水冷床墊助眠

時序進入夏季，氣溫連日攀升，除了待在冷氣房，還有什麼方法能讓人感覺到涼爽不煩悶？造型、功能紛紛升級，各顯神通的降溫神器，再度來襲。

每到夏天，人們恨不得隨時都待在有冷氣的地方，但問題也隨之而來，北青報指出，許多人長期在冷氣環境中，出現頭暈、頭痛，甚至感冒、關節痛等症狀，而同為室內降溫設備的電風扇，又有笨重、噪音大、風力強等缺點。

近兩年，「空氣循環扇」憑藉著比冷氣更健康，比風扇更舒適口號，逐漸流行起來。開冷氣時配合空氣循環扇，使冷氣快速均勻分布，提高涼風覆蓋面，並帶來自然風般的清爽感；不開冷氣時打開窗戶，空氣循環扇能快速置換空氣，實現室內通風。

炎熱夏夜如何輕鬆入眠也考驗著降溫神器。水冷床墊是涼蓆外的新選擇。除床墊外，它還配有一台小巧的主機，睡前加滿水，主機便將水降溫後通過連接管循環到床墊，與身體接觸的熱量可降低三到八攝氏度。

冰床墊也是降溫法寶。它採軟凝膠材質，通過不斷吸收人體熱量逐漸液化，以實現降溫。如果提前放入冰箱，降溫效果會更好。此外，是否還記得去年的網紅小風扇？這個夏天當它再度來襲時，已更時髦了。新款的掛脖小風扇拋棄了兩端的風扇造型，外觀看起來像是當下流行的運動耳機，解放雙手；無葉片的設計不絞頭髮，更符合女孩子的需求。