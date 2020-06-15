德陽銀版綿竹年畫 「鏨」放光芒

德陽市楊勇（圖）把綿竹年畫與銀器加工巧妙融合，創作出銀版綿竹年畫。圖／本報四川德陽傳真 叮叮噹當的敲擊聲，一錘又一錘，一鏨又一鏨……；在四川省德陽市綿竹孝德金星村的一個農家小院裡，藝人楊勇正在專注地敲打著。他把綿竹年畫與銀器加工巧妙融合，創作出銀版年畫，想讓家鄉的傳統文化在銀器上綻放光芒，進入更多人的生活。

今年39歲的楊勇是本地人，16歲就開始學習銀器加工手藝。生在「年畫之鄉」綿竹，如何將圖案豐富、寓意吉祥的年畫與銀器結合起來，是他常常思考的事情。2017年底，楊勇在雲南大理發現當地銀器工藝精美，於是先後往返8次學習請教，掌握了銀器加工的繪畫、鏨刻等技術，終於做出了銀版年畫。在今年1月的綿竹年畫節上，楊勇帶著銀版年畫參展，立刻受到廣泛關注，也收穫了很多專業意見。

楊勇的作坊就在自己家裡，銀版年畫素材包括趙公鎮宅、年畫侍女等傳統綿竹年畫主題。他說：「製作一件銀版年畫需要10多道大工序、30 多道小工序，最快也要兩天時間。」其中，難度最大的是鏨刻，相當於在銀器上作畫。化銀、澆鑄毛坯、打葉、出條、拉絲、鑲嵌、點翠等全套工序下來，需要很多時間，更需要耗費心血。

綿竹年畫又稱綿竹木版年畫，起源於北宋，興於明代，盛於清代，與天津楊柳青年畫、山東濰坊楊家埠木版年畫、蘇州桃花塢木版年畫，並稱為大陸四大年畫之一，是大陸首批非物質文化遺產項目。近年來，為了適應時代發展，綿竹年畫也在不斷推陳出新，年畫雨傘、年畫衣服、年畫滑鼠墊等，已經走入人們的日常生活，傳統文化重煥生機。