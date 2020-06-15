聽新聞
test
0:00 / 0:00

德陽銀版綿竹年畫 「鏨」放光芒

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽市楊勇把綿竹年畫與銀器加工巧妙融合，創作出銀版綿竹年畫（圖）。圖／本報四川德陽傳真
德陽市楊勇把綿竹年畫與銀器加工巧妙融合，創作出銀版綿竹年畫（圖）。圖／本報四川德陽傳真

德陽市楊勇（圖）把綿竹年畫與銀器加工巧妙融合，創作出銀版綿竹年畫。圖／本報四川德陽傳真
德陽市楊勇（圖）把綿竹年畫與銀器加工巧妙融合，創作出銀版綿竹年畫。圖／本報四川德陽傳真
叮叮噹當的敲擊聲，一錘又一錘，一鏨又一鏨……；在四川省德陽市綿竹孝德金星村的一個農家小院裡，藝人楊勇正在專注地敲打著。他把綿竹年畫與銀器加工巧妙融合，創作出銀版年畫，想讓家鄉的傳統文化在銀器上綻放光芒，進入更多人的生活。

今年39歲的楊勇是本地人，16歲就開始學習銀器加工手藝。生在「年畫之鄉」綿竹，如何將圖案豐富、寓意吉祥的年畫與銀器結合起來，是他常常思考的事情。2017年底，楊勇在雲南大理發現當地銀器工藝精美，於是先後往返8次學習請教，掌握了銀器加工的繪畫、鏨刻等技術，終於做出了銀版年畫。在今年1月的綿竹年畫節上，楊勇帶著銀版年畫參展，立刻受到廣泛關注，也收穫了很多專業意見。

楊勇的作坊就在自己家裡，銀版年畫素材包括趙公鎮宅、年畫侍女等傳統綿竹年畫主題。他說：「製作一件銀版年畫需要10多道大工序、30 多道小工序，最快也要兩天時間。」其中，難度最大的是鏨刻，相當於在銀器上作畫。化銀、澆鑄毛坯、打葉、出條、拉絲、鑲嵌、點翠等全套工序下來，需要很多時間，更需要耗費心血。

綿竹年畫又稱綿竹木版年畫，起源於北宋，興於明代，盛於清代，與天津楊柳青年畫、山東濰坊楊家埠木版年畫、蘇州桃花塢木版年畫，並稱為大陸四大年畫之一，是大陸首批非物質文化遺產項目。近年來，為了適應時代發展，綿竹年畫也在不斷推陳出新，年畫雨傘、年畫衣服、年畫滑鼠墊等，已經走入人們的日常生活，傳統文化重煥生機。

傳統文化

延伸閱讀

德陽造超高水頭抽蓄電 登行業「珠峰」

德陽智造 空冷發電樹立新標杆

攜手重慶江北、渝北 德陽拚進成渝經濟圈

德陽廣漢三星堆博物館 全新開展

相關新聞

轟！浙江槽罐車爆炸波及民房 19死172傷

浙江溫嶺市液化氣槽罐車十三日發生爆炸，導致周邊民房及廠房倒塌，傷亡慘重。截至十四日上午十時死亡人數增至十九人，一百七十二...

305歲商船會館 「回歸」外灘

位於上海外灘董家渡核心區內的商船會館有305年歷史，是上海最早成立的商船業主同業會館，也是當時上海建築面積最大、建築格局...

陳靖姑文化節 兩岸雲端祈福

2020年陳靖姑文化節網絡直播活動13日在福建寧德市古田縣臨水宮祖廟舉行，進一步擴大國家級非物質文化遺產—陳靖姑信俗文化...

德陽銀版綿竹年畫 「鏨」放光芒

叮叮噹當的敲擊聲，一錘又一錘，一鏨又一鏨……；在四川省德陽市綿竹孝德金星村的一個農家小院裡，藝人楊勇正在專注地敲打著。他...

福建非遺購物節 文化上雲端保護

「今年，我們魏蔭鐵觀音全面開啟雲購物模式，我自己就是最好的代言人。」大陸國家級非遺鐵觀音製作技藝代表性傳承人魏月德13日...

兩岸微流行／降溫神器 水冷床墊助眠

時序進入夏季，氣溫連日攀升，除了待在冷氣房，還有什麼方法能讓人感覺到涼爽不煩悶？造型、功能紛紛升級，各顯神通的降溫神器，...

北京新發地市場染疫休市 河北緊急增供蔬果

北京市新冠肺炎疫情突然升高，被認為是疫源地的新發地農產批發市場被迫關閉。為此，緊鄰北京的河北省啟動應對機制，各地連忙向北...

南京小學性別歧視？招生男生優先 原來女多4倍

南京市藝術小學近期一則招生簡章因含有「男生優先」字樣而招致外界批評，認為這是「性別歧視」。對此，該校隨即修改了招生簡章，刪去了「男生優先」等字樣。

京3區升級中風險 豐台啟動戰時機制

北京新冠肺炎疫情復燃，媒體報導，已有三個區四個街鄉鎮升級為疫情中風險地區，分別是：西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉地區，房山區長陽鎮。而被視為「疫區」、北京市新發地市場所在的豐台區已啟動戰時機制。

只因嗆這句話…河北店主被城管花盆砸頭

中國多地「地攤經濟」復甦，有限制地鼓勵各地放寬流動小販。但在河北保定曲陽縣，一間花店被指違規占道經營，花店老闆在阻止貨品被查扣時與城管發生衝突，竟遭其中一名城管當場將花盆砸在頭上。

受賄+疫期聚餐 內蒙前副市長雙開

內蒙古自治區巴彥淖爾市原市委常委、政府黨組副書記副市長郭剛近日被開除黨籍和公職。

悶壞了！海洋公園入園預約…秒殺

海洋公園疫後重開，園方採預約入園的方式，每日網上預約名額上限9000人，包括7000名一般民眾，另有2000個名額保留給長者和同行11歲或以下兒童。目前，海洋公園前兩周的預約名額已滿。

熱門新聞

浙江溫嶺槽罐車爆炸事件 已釀19死172傷

浙江溫嶺槽罐車爆炸事故 增至18人死亡

反送中一年 90後港青：覺醒在沈默中爆發我無權害怕

京3區升級中風險 豐台啟動戰時機制

只因嗆這句話…河北店主被城管花盆砸頭

北京新發地市場染疫休市 河北緊急增供蔬果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。