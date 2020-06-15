305歲商船會館 「回歸」外灘

位於上海外灘董家渡核心區內的商船會館有305年歷史，是上海最早成立的商船業主同業會館，也是當時上海建築面積最大、建築格局最為豪奢的會館之一。滬上78處文物建築13日向市民免費開放，這座承載著上海航運厚重歷史的商船會館也迎來了修繕後的首次對公眾開放。

中新社報導，商船會館建於清康熙五十四年（1715年）；乾隆、嘉慶年間擴建，光緒八年（1882年）重修；同治初年曾作為在南市籌辦江南製造局（今江南造船廠）辦事處。該建築群坐西朝東，磚木結構，現存主要建築有磚雕門樓、大殿、戲台和清乾隆石碑，建築占地面積793平方公尺，分布面積2341平方公尺。

擁有305年歷史的上海商船會館經過保護性修繕，13日首次對市民開放。（中新社）

2019年，商船會館修繕工程正式啟動，整個修繕過程中不僅保留了原來的結構、形制，還大量採用傳統工藝。據透露，會館僅800平方公尺的修繕面積就動用了近60名傳統工藝技師；單雕花一個環節，就要經過拓印、描線、粗加工、細加工、上油漆等幾道工序，力求原汁原味保留會館的歷史底蘊與記憶。

如今，修繕「重生」的商船會館承載著上海航運發展、客商貿易及文化往來的厚重歷史，再度「回歸」外灘，喚醒了黃浦江畔老碼頭的歷史記憶，在這座現代城市中依然獨具魅力。

上海市歷史博物館原館長潘君祥在受訪時表示，「商船（會館）是一個當時上海的商船主聯合起來共同經營的組織。這個組織的產生保護了上海航運業的發展，對上海城市的發展起了很大的作用。」