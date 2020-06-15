聽新聞
test
0:00 / 0:00

305歲商船會館 「回歸」外灘

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
商船會館記載著上海航運發展、客商貿易及文化往來的歷史，見證了上海「以港興市」的歷史進程。（新華社）
商船會館記載著上海航運發展、客商貿易及文化往來的歷史，見證了上海「以港興市」的歷史進程。（新華社）

位於上海外灘董家渡核心區內的商船會館有305年歷史，是上海最早成立的商船業主同業會館，也是當時上海建築面積最大、建築格局最為豪奢的會館之一。滬上78處文物建築13日向市民免費開放，這座承載著上海航運厚重歷史的商船會館也迎來了修繕後的首次對公眾開放。

中新社報導，商船會館建於清康熙五十四年（1715年）；乾隆、嘉慶年間擴建，光緒八年（1882年）重修；同治初年曾作為在南市籌辦江南製造局（今江南造船廠）辦事處。該建築群坐西朝東，磚木結構，現存主要建築有磚雕門樓、大殿、戲台和清乾隆石碑，建築占地面積793平方公尺，分布面積2341平方公尺。

擁有305年歷史的上海商船會館經過保護性修繕，13日首次對市民開放。（中新社）
擁有305年歷史的上海商船會館經過保護性修繕，13日首次對市民開放。（中新社）

2019年，商船會館修繕工程正式啟動，整個修繕過程中不僅保留了原來的結構、形制，還大量採用傳統工藝。據透露，會館僅800平方公尺的修繕面積就動用了近60名傳統工藝技師；單雕花一個環節，就要經過拓印、描線、粗加工、細加工、上油漆等幾道工序，力求原汁原味保留會館的歷史底蘊與記憶。

如今，修繕「重生」的商船會館承載著上海航運發展、客商貿易及文化往來的厚重歷史，再度「回歸」外灘，喚醒了黃浦江畔老碼頭的歷史記憶，在這座現代城市中依然獨具魅力。

上海市歷史博物館原館長潘君祥在受訪時表示，「商船（會館）是一個當時上海的商船主聯合起來共同經營的組織。這個組織的產生保護了上海航運業的發展，對上海城市的發展起了很大的作用。」

上海 建築

延伸閱讀

陸新增本土38例 北京占36例成疫情新爆發地

全球房價最高城市 前五名中亞洲城市強佔四名

台北／濱江公園林安泰古厝 台灣閩式古宅的代表作

新店公墓挖出價值連城古物？ 內行人一看勸少碰為妙

相關新聞

轟！浙江槽罐車爆炸波及民房 19死172傷

浙江溫嶺市液化氣槽罐車十三日發生爆炸，導致周邊民房及廠房倒塌，傷亡慘重。截至十四日上午十時死亡人數增至十九人，一百七十二...

305歲商船會館 「回歸」外灘

位於上海外灘董家渡核心區內的商船會館有305年歷史，是上海最早成立的商船業主同業會館，也是當時上海建築面積最大、建築格局...

陳靖姑文化節 兩岸雲端祈福

2020年陳靖姑文化節網絡直播活動13日在福建寧德市古田縣臨水宮祖廟舉行，進一步擴大國家級非物質文化遺產—陳靖姑信俗文化...

德陽銀版綿竹年畫 「鏨」放光芒

叮叮噹當的敲擊聲，一錘又一錘，一鏨又一鏨……；在四川省德陽市綿竹孝德金星村的一個農家小院裡，藝人楊勇正在專注地敲打著。他...

福建非遺購物節 文化上雲端保護

「今年，我們魏蔭鐵觀音全面開啟雲購物模式，我自己就是最好的代言人。」大陸國家級非遺鐵觀音製作技藝代表性傳承人魏月德13日...

兩岸微流行／降溫神器 水冷床墊助眠

時序進入夏季，氣溫連日攀升，除了待在冷氣房，還有什麼方法能讓人感覺到涼爽不煩悶？造型、功能紛紛升級，各顯神通的降溫神器，...

北京新發地市場染疫休市 河北緊急增供蔬果

北京市新冠肺炎疫情突然升高，被認為是疫源地的新發地農產批發市場被迫關閉。為此，緊鄰北京的河北省啟動應對機制，各地連忙向北...

南京小學性別歧視？招生男生優先 原來女多4倍

南京市藝術小學近期一則招生簡章因含有「男生優先」字樣而招致外界批評，認為這是「性別歧視」。對此，該校隨即修改了招生簡章，刪去了「男生優先」等字樣。

京3區升級中風險 豐台啟動戰時機制

北京新冠肺炎疫情復燃，媒體報導，已有三個區四個街鄉鎮升級為疫情中風險地區，分別是：西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉地區，房山區長陽鎮。而被視為「疫區」、北京市新發地市場所在的豐台區已啟動戰時機制。

只因嗆這句話…河北店主被城管花盆砸頭

中國多地「地攤經濟」復甦，有限制地鼓勵各地放寬流動小販。但在河北保定曲陽縣，一間花店被指違規占道經營，花店老闆在阻止貨品被查扣時與城管發生衝突，竟遭其中一名城管當場將花盆砸在頭上。

受賄+疫期聚餐 內蒙前副市長雙開

內蒙古自治區巴彥淖爾市原市委常委、政府黨組副書記副市長郭剛近日被開除黨籍和公職。

悶壞了！海洋公園入園預約…秒殺

海洋公園疫後重開，園方採預約入園的方式，每日網上預約名額上限9000人，包括7000名一般民眾，另有2000個名額保留給長者和同行11歲或以下兒童。目前，海洋公園前兩周的預約名額已滿。

熱門新聞

浙江溫嶺槽罐車爆炸事件 已釀19死172傷

浙江溫嶺槽罐車爆炸事故 增至18人死亡

反送中一年 90後港青：覺醒在沈默中爆發我無權害怕

京3區升級中風險 豐台啟動戰時機制

只因嗆這句話…河北店主被城管花盆砸頭

北京新發地市場染疫休市 河北緊急增供蔬果

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。