南京小學性別歧視？招生男生優先 原來女多4倍

南京市藝術小學近期一則招生簡章因含有「男生優先」字樣而招致外界批評，認為這是「性別歧視」。對此，該校隨即修改了招生簡章，刪去了「男生優先」等字樣。

澎湃新聞報導，事情源於一個網名為「就業性別歧視監察大隊」發的「粉絲投稿」信息，稱南京市藝術小學在2020年的招生簡章中，招生原則一欄寫有「堅持考核公平、公開、公正原則，擇優錄取（同等條件下，男生優先）」。

該博主發布了相關截圖，還評論說「法律規定的平等受教育權呢？在家長為學區房擠破頭的時候，這所小學招生「男生優先」，「看到現在女孩小學入學也明晃晃地被歧視，很難受」。

該校隨後在官網發布了對此事件的「情況說明」。據該校介紹，南京市藝術小學也是「南京小紅花藝術團」，團校合一，歷年來，「小紅花」招生，男生報名不足，目前學校男生嚴重短缺，「我們在校的女生人數約是男生的五倍，這一情況已嚴重影響了學校節目的編排，許多節目的男性角色只能由女生反串。」校方指出，本次招生提出「男生優先」，是想鼓勵男生報名，彌補男生難招的現狀。

然而，隨著輿論的發酵，該校修改了招生簡章，刪去了「男生優先」等字樣，並表示，後面招生過程中，將會公平、公正，「擇優錄取」。