京3區升級中風險 豐台啟動戰時機制

北京新冠肺炎疫情復燃，媒體報導，已有三個區四個街鄉鎮升級為疫情中風險地區，分別是：西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉地區，房山區長陽鎮。而被視為「疫區」、北京市新發地市場所在的豐台區已啟動戰時機制。

北京日報微信公號報導，據國務院客戶端小程序顯示，截至6月13日下午3時，北京西城區月壇街道，豐台區西羅園街道、花鄉街道，房山區長陽鎮疫情風險等級已升級為中風險地區。

6月11日，西城區確診一例病例。該名唐姓52歲男性，北京市人，家住西城區月壇街道西便門東大街，於6月10日下午因間斷發熱到轄區醫院發熱門診就診。該病例自述近兩周無出京史、無外來人員密切接觸史，通過進一步流行病學調查顯示，5月31日前往豐台區京薈廣場蹦床區、地下室及樂圖空間、新中客餐廳（大成路店）。6月3日前往豐台區新發地菜市場地下層採購海鮮和肉。

繼此之後，6月12日0時至24時，全市共新增六例本土新冠肺炎確診病例，包括新發地司機兼進貨員，六人近兩周無出京史，無境外人員、湖北人員接觸史，但均有新發地農產品批發市場活動史，通過採集確診病例相關的外環境標本，有核酸檢測陽性報告。北京市新發地市場所在地區為豐台區花鄉地區。

另外，西羅園街道是其中兩例確診病例居住小區。報導指出，豐台區西羅園街道已向轄區居民下發通知，根據疫情防控要求，對所有小區進行封閉式管理，所有不屬於本小區的外來人員，包括探親訪友、快遞、外賣人員、裝修人員等一律不能進入小區。

據新京報報導，北京市13日召開第114場新冠肺炎疫情防控發布會。北京市豐台區委副書記、代區長初軍威介紹，豐台啟動戰時機制，成立現場指揮部。

北京青年報報導，目前海淀區所有社區已提升防控措施，所有卡口都要安排人員24小時值守，執行好測溫、查證、驗碼、登記等四項措施，做好重點人群管控，加強居民健康監測，繼續做好公共部位清潔消毒，暫停開放體育、健身、娛樂等室內活動場所。