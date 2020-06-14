只因嗆這句話…河北店主被城管花盆砸頭

中國多地「地攤經濟」復甦，有限制地鼓勵各地放寬流動小販。但在河北保定曲陽縣，一間花店被指違規占道經營，花店老闆在阻止貨品被查扣時與城管發生衝突，竟遭其中一名城管當場將花盆砸在頭上。

香港01報導，事發於6月11日，從現場視頻所見，當時有大批城管在一間花店外聚集。花店老闆被城管認定是占道經營後，雖立即和妻子將貨品搬回窄路，但城管仍然堅持要將貨品查扣。老闆感到十分氣憤，脫口而出：「你們強盜啊」，遂被城管包圍。隨後，其中一名城管隨手拿起一盆花，用力砸在老闆頭上。

據報導，花店老闆最終仍被城管查扣部分貨品，但身體並無大礙，妻子在混亂期間腿部有皮膚被擦傷。

河北保定曲陽縣委宣傳部事後在通報中指，曲陽縣早在5月25日以來，就有發出公告將展開全面整治縣城容貌秩序「百日攻堅」專項行動。事發當天，城市管理綜合執法局執法人員，在對占道經營的商戶展開執法，期間與其中一間花卉店的經營者發生爭執。

通報稱，曲陽縣政府高度重視事件，第一時間對事件展開調查。與此同時，曲陽縣城市管理綜合執法局立即展開思想作風紀律整頓，涉事中隊長及有關人員則被停職。

事件在網上引發議論。有網友批評，「一群藍衣土匪」、「無論如何不該先動手打人」、「豈止囂張跋扈」。有網友呼籲官方進一步整頓城管素質，「你的這一花盆砸的不是一個人，是千千萬萬百姓的心」、「怎麼還沒取締城管？」