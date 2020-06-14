聽新聞
test
0:00 / 0:00
只因嗆這句話…河北店主被城管花盆砸頭
中國多地「地攤經濟」復甦，有限制地鼓勵各地放寬流動小販。但在河北保定曲陽縣，一間花店被指違規占道經營，花店老闆在阻止貨品被查扣時與城管發生衝突，竟遭其中一名城管當場將花盆砸在頭上。
香港01報導，事發於6月11日，從現場視頻所見，當時有大批城管在一間花店外聚集。花店老闆被城管認定是占道經營後，雖立即和妻子將貨品搬回窄路，但城管仍然堅持要將貨品查扣。老闆感到十分氣憤，脫口而出：「你們強盜啊」，遂被城管包圍。隨後，其中一名城管隨手拿起一盆花，用力砸在老闆頭上。
據報導，花店老闆最終仍被城管查扣部分貨品，但身體並無大礙，妻子在混亂期間腿部有皮膚被擦傷。
河北保定曲陽縣委宣傳部事後在通報中指，曲陽縣早在5月25日以來，就有發出公告將展開全面整治縣城容貌秩序「百日攻堅」專項行動。事發當天，城市管理綜合執法局執法人員，在對占道經營的商戶展開執法，期間與其中一間花卉店的經營者發生爭執。
通報稱，曲陽縣政府高度重視事件，第一時間對事件展開調查。與此同時，曲陽縣城市管理綜合執法局立即展開思想作風紀律整頓，涉事中隊長及有關人員則被停職。
事件在網上引發議論。有網友批評，「一群藍衣土匪」、「無論如何不該先動手打人」、「豈止囂張跋扈」。有網友呼籲官方進一步整頓城管素質，「你的這一花盆砸的不是一個人，是千千萬萬百姓的心」、「怎麼還沒取締城管？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言