受賄+疫期聚餐 內蒙前副市長雙開

內蒙古自治區巴彥淖爾市原市委常委、政府黨組副書記副市長郭剛近日被開除黨籍和公職。

中新網報導，據內蒙古自治區紀委監委消息：日前，經內蒙古自治區黨委批准，內蒙古自治區紀委監委對巴彥淖爾市原市委常委、政府黨組副書記、副市長郭剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，郭剛喪失理想信念，背離初心使命，蛻化變質，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的禮金；在幹部調整、工作安排過程中收受他人財物；疫情期間飲酒聚餐；生活腐化墮落；利用職權為他人謀取利益並收受巨額財物。

郭剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、工作紀律、生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依有關規定，決定給予郭剛開除黨籍處分；由自治區監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

新京報報導，1970年出生的郭剛，曾在蒙古國留學，1998年進入內蒙古大學工作，曾任國際教育學院副院長、外國語學院公共外語教研室教師。2002年5月，時年32歲的郭剛，被商務部借調派駐蒙古國使館經商處工作5年。

2007年，郭剛回到內蒙古自治區工作，10月即升任市委常委、統戰部部長，次月再兼任副市長。2010年12月，郭剛調任內蒙古自治區黨委對外宣傳辦公室副主任，明確為副廳級，2012年4月任內蒙古自治區商務廳黨組成員、副廳長、口岸辦主任。

2017年9月，郭剛調任另一座口岸城市巴彥淖爾，擔任巴彥淖爾市委常委，市政府黨組副書記、副市長。至今年4月被查。

據市政府官網顯示，郭剛此前負責市政府常務工作，協助市長負責發展改革、財政、審計、統計、應急管理、對外開放、商務口岸等方面的工作。