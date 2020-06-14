悶壞了！海洋公園入園預約…秒殺

中國廣西賀州鍾山縣慧靈中學施校長12日發文稱，疫情期間，該縣城管綜合執法局局長蘇某於2月28日到學校取車時，不願配合保安測量體溫，蘇某被攔後居然打電話派出拆遷隊，以違規違章警告為由強行拆除了學校大門，並毆打學校工作人員。

2020-06-13 16:31