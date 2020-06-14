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悶壞了！海洋公園入園預約…秒殺
海洋公園疫後重開，園方採預約入園的方式，每日網上預約名額上限9000人，包括7000名一般民眾，另有2000個名額保留給長者和同行11歲或以下兒童。目前，海洋公園前兩周的預約名額已滿。
香港文匯報導，海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，重開首兩周每天入園人數限定為9000人，只有公園客容量的四分之一，其後會視疫情發展以及營運情況，將客容量逐步調高至最多1萬8000人。
吳守堅表示，如果園內有人確診新冠病毒，園方會與生防護中心聯絡，園內也會有緊急應變措施，如有需要會再次關閉公園。此外，園內的保安人員會監察遊客有沒有戴上口罩，而為免遊客的口罩出現破損或遺漏，園內也有口罩出售，出售口罩的收益將會撥予慈善用途。
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