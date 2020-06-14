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悶壞了！海洋公園重開 千人一早冒雨等進場

世界日報 / 香港新聞組／香港14日電
香港海洋公園因新冠疫情閉館139日後，昨日上午10時重開，全日9000個預約名額早已爆滿，逾千人大清早在入口處撐著雨傘等候進場，園方則特別在大門安排了吉祥物在迎客。 中國新聞社
香港海洋公園因新冠疫情閉館139日後，昨日上午10時重開，全日9000個預約名額早已爆滿，逾千人大清早在入口處撐著雨傘等候進場，園方則特別在大門安排了吉祥物在迎客。 中國新聞社

香港海洋公園因新冠疫情閉館139日後，昨日上午10時在熱帶風暴「鸚鵡」壓境、天文台發出一號戒備信號下重開，全日9000個預約名額早已爆滿，逾千人大清早在入口處撐著雨傘等候進場，園方則特別在大門安排了吉祥物在迎客。

大公報報導，在「三、二、一」倒數聲中，逾千人開心進場。一早到場排隊的遊客表示，在家裡悶了好幾個月，海洋公園重開，象徵生活重回正軌的第一步，特意選在一大早來感受熱鬧開心氣氛。

園方除了以紅外線體溫監測器量測遊客體溫外，還特別宣導排隊時要保持1.5米社交距離。但據明報報導，不少遊客入園後便拿下口罩，餐廳外也未見有人對人龍勸告保持1.5米距離，而在展館爭相為金絲猴拍照的市民提不上社交距離，許多人直接踏進本來要求禁足的黃格區。但也有人雖然坐在過山車上高聲尖叫，但還是乖乖的戴著口罩。

大公報報導，昨日在現場搶到「頭位」張伯伯表示，一家七人在12日入住鄰近酒店度假，適逢公園重開，便特意預約入場，提前慶祝父親節。他稱相隔多年再入園，最難忘、期待的是海豚表演，還有乘搭登山纜車沿途的海洋風景。

另外，小學生Candy昨日與父母、弟弟一同入場，她說疫情下學校停課，形容再次來到海洋公園遊玩感覺有如「放監」（出獄）。她稱每次到海洋公園，最開心是各類海洋動物活動體驗，期望公園重開是「新開始，唔使擔心執笠」（不用擔心關門）。

香港海洋公園因新冠疫情閉館139日後，昨日上午10時在熱帶風暴「鸚鵡」壓境、天文台發出一號戒備信號下重開。 香港中國通訊社
香港海洋公園因新冠疫情閉館139日後，昨日上午10時在熱帶風暴「鸚鵡」壓境、天文台發出一號戒備信號下重開。 香港中國通訊社

海洋公園 社交距離 香港

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