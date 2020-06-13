陸官員拒測體溫被攔 毆打工作人員派挖土機強拆校門

中國廣西賀州鍾山縣慧靈中學施校長12日發文稱，疫情期間，該縣城管綜合執法局局長蘇某於2月28日到學校取車時，不願配合保安測量體溫，蘇某被攔後居然打電話派出拆遷隊，以違規違章警告為由強行拆除了學校大門，並毆打學校工作人員。

綜合陸媒報導，事發當日蘇某先是趁保安不注意，將車駛入校園，隨後走出校門步入學校旁邊的屋苑。約1小時後，蘇某返回學校取車，此時校園保安要求他測量體溫才能進入。但蘇某拒絕配合，隨後還打電話調派拆遷隊和挖土機到場，強行拆除校門。校方還指蘇某毆打學校職員。

校方其後向當地紀委舉報此事，對方以書面答覆稱，經核查，蘇某因違反政治紀律、工作紀律，於4月20日被立案審查，紀委於5月26日給予蘇某黨內嚴重警告處分。

由於答覆未有提及打人和強拆校門一事，校方對此表示難以接受，施校長稱：「我們只要一個公道，現在人（被）打傷了，我手都抬不起來，門拆了到現在都沒人管」。當地紀委副書記則表示「不能聽信一面之詞」，又強調「紀委做的決定都是經過慎重調查」。

消息一出後，引起網友熱議，「好大的官威哦」、「這麼嚴重的事情竟然只是警告，這可是犯罪呀，要判刑的呀」、「算光天化日下濫用職權了吧，居然才黨內嚴重警告」、「強拆校門啊，刑罰吧，這不是紀律問題吧」、「人證物證俱在，你還要怎麼講」。

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文章授權轉載自《香港01》