姊陷訴訟 華為「小公主」姚安娜低調慶哈佛畢業

華為創辦人任正非的大女兒孟晚舟在加拿大被捕至今，深困訴訟，而一向低調的小女兒姚安娜，則在社交平台宣布從哈佛大學畢業。

香港01報導，人生即將邁入新階段，姚安娜特別打扮一番出席小型慶祝畢業派對。只見姚安娜剪了一個齊肩頭髮，頭戴綠色花環，使其嬌小的臉蛋更顯精緻，再配上一個「空氣劉海」，笑起來既甜美又清純。至於姚安娜身穿的碎花裙，則是來自英國新銳時裝品牌「Self-portrait」，售價約2000元左右。但與一般名媛一條裙只會穿一次的「惡習」不同，這條裙其實姚安娜在一年前已經有穿過。

不過，姚安娜的其中一份畢業禮物就相當有意思，是一個中國著名高級玫瑰及珠寶品牌「ROSEONLY」的永生花玫瑰造型小熊，索價約2萬元。姚安娜向來低調，最引起關注就要數其在2018年在全球著名的名流社交晚會「巴黎名媛舞會」亮相，一襲粉色長裙盡顯高貴優雅。

姚安娜是任正非與第二任妻子姚玲所生，但與孟晚舟一樣都是隨母姓。姚安娜在雲南昆明出生，但自幼接受西式貴族教育，長大後赴美國哈佛大學讀書，成績優異，興趣是芭蕾舞，不時登台演出。但與尋常20多歲的青春少女一般，姚安娜在社交平台發布的照片，大多都是與朋友聚會、旅遊及排練芭蕾舞有關，並且完全沒有任何線索會令人將她與任正非或華為聯想在一起。

另據媒體報導，姚安娜曾拒絕和賭王何鴻燊兒子何猷君發展戀情，據悉賭王四房梁安琪曾試圖撮合兩人在一起，但姚安娜拒絕；有趣的是，兩人雖然不了了之，但姚安娜後來和何猷君的妹妹何超欣變成閨蜜。