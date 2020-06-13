連日暴雨灌進大樓地下車庫 400萬名車泡水讓車主崩潰

中國大陸6月進入汛期，華南、江南等地連降暴雨，引發洪澇災害。暴雨也淹入大樓的地下室，使得停車場的車泡在水中，其中包含不少輛價值百萬的名車，讓車主相當心疼。

大陸水利部11日上午宣布，中國全境目前已全面進入汛期，國內共有148條河川進入洪水警戒狀態。從6月開始，湖南省、廣西省等南方城市每天都處於豪雨警戒，降雨強度多高於每日100mm，截至11日各省至少19人死亡，23萬人緊急撤離，262萬人受災。

梨視頻報導，湖南省長沙的雙塔國際大廈，因連日暴雨，地下三層的停車場也被淹沒，導致多台汽車泡水，其中不乏百萬名車賓士、BMW等，讓車主看了好心疼。

大陸南方暴雨，導致地下室車庫多台名車泡水。圖取自梨視頻

這個停車場約2000多平方公尺，收容十幾台車，車主表示，雨大概下了十幾分鐘，車庫就被灌滿，車子泡在水裡快兩天了，他說朋友價值人民幣100多萬（約新台幣400多萬元）的Land Rover休旅車也在其中。

目前地下室積水還沒抽完，停車場的配電室也有大量設備進水，大樓管理人員只能用吹風機土法煉鋼地吹，希望快點風乾。