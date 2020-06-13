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雙邊關係惡化之際 大陸判處一澳洲人死刑

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廣州市中級人民法院6月10日，以走私毒品罪，判處一名澳洲人死刑。（取自南方日報）
廣州市中級人民法院6月10日，以走私毒品罪，判處一名澳洲人死刑。（取自南方日報）

根據廣州審判網13日消息，廣州市中級人民法院6月10日上午，對澳大利亞籍被告人卡姆·吉萊斯比走私毒品案作出一審判決，以走私毒品罪判處其死刑，並處沒收個人全部財產。此一事件恐讓中國大陸與澳洲目前已十分緊張的關係進一步惡化。

在澳洲政府於4月下旬呼籲國際社會，應對這次新冠肺炎疫情源頭展開獨立的國際調查後，大陸與澳洲雙邊關係就陷入僵局。

5月12日，大陸以違反檢驗檢疫要求為由，禁止四家澳洲牛肉出口商向中國出口牛肉。

5月18日，大陸宣布對澳洲進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，徵收期限為年。

6月5日，大陸文化和旅遊部發布「赴澳大利亞旅遊安全提醒」，指出近期由於受到新冠肺炎疫情影響，澳大利亞國內對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升。文化和旅遊部提醒中國遊客切實提高安全防範意識，切勿前往澳大利亞旅遊。

6月9日，大陸教育部發布「2020年第1號留學預警」稱，「近期，澳大利亞主要高校計劃於7月前後陸續開學。全球新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳大利亞發生多起針對亞裔的歧視性事件。教育部提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或返澳學習。」

新冠肺炎 澳洲

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